Prima pagină » Actualitate » Tragedie în Timiș. O fetiță de 10 ani a murit, iar alta a fost rănită după ce au fost lovite de un șofer băut care a fugit de la locul accidentului

Tragedie în Timiș. O fetiță de 10 ani a murit, iar alta a fost rănită după ce au fost lovite de un șofer băut care a fugit de la locul accidentului

Tragedie în Timiș. O fetiță de 10 ani a murit, iar alta a fost rănită după ce au fost lovite de un șofer băut care a fugit de la locul accidentului
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă seara în localitatea Gelu, județul Timiș. Două fete, de 10 și 11 ani, aflate pe aceeași bicicletă, au fost lovite de un autoturism. În urma impactului, copila de 10 ani a murit, iar cealaltă a fost transportată la spital. Șoferul a părăsit locul accidentului, fiind găsit ulterior de polițiști, care au stabilit că acesta consumase alcool înainte de a se urca la volan.

Două minore aflate pe aceeași bicicletă, lovite de un autoturism

Accidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 21:47, în localitatea Gelu, potrivit informațiilor transmise de Mediafax.

Din primele cercetări, un bărbat în vârstă de 49 de ani, care conducea un autoturism pe o stradă din localitate, a lovit o bicicletă ce se deplasa pe marginea carosabilului.

Bicicleta era condusă de o fată de 11 ani, iar pe aceasta se afla și o copilă de 10 ani.

O copilă a murit, iar cealaltă a ajuns la spital

Impactul a avut consecințe tragice. Fetița de 10 ani a decedat în urma accidentului, în timp ce fata de 11 ani a suferit răni și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

La sosirea echipajelor de intervenție, polițiștii au constatat că șoferul implicat în accident plecase de la locul faptei fără acordul autorităților.

În urma verificărilor, oamenii legii l-au identificat și depistat pe bărbatul de 49 de ani. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

Bărbatul a fost reținut pentru patru infracțiuni

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției sau a procurorului.

Acesta urmează să fie prezentat procurorilor, care vor decide măsurile ce vor fi luate în continuarea anchetei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Operațiunea digitală „Susțin Ilie Bolojan” merge la turație maximă. Grupuri cu zeci de mii de membri și-au schimbat numele. După susținerea pentru Orban, Nicuşor Dan sau lupta pentru “Europa liberă”, acum susţin Ilie Bolojan și atacă în toate direcțiile. Inclusiv premierul desemnat Veștea se plângea de atacurile boților
13:38
Operațiunea digitală „Susțin Ilie Bolojan” merge la turație maximă. Grupuri cu zeci de mii de membri și-au schimbat numele. După susținerea pentru Orban, Nicuşor Dan sau lupta pentru “Europa liberă”, acum susţin Ilie Bolojan și atacă în toate direcțiile. Inclusiv premierul desemnat Veștea se plângea de atacurile boților
METEO Cât durează codul roșu de caniculă. Meteorologii anunță ploi
13:02
Cât durează codul roșu de caniculă. Meteorologii anunță ploi
INEDIT Ce este peștele-iepure și de unde vine
13:00
Ce este peștele-iepure și de unde vine
ȘTIINȚĂ De ce denumirea latină a peștelui-iepure din Grecia conține cuvântul „sceleratus”
12:30
De ce denumirea latină a peștelui-iepure din Grecia conține cuvântul „sceleratus”
ȘTIINȚĂ Ce încearcă oamenii de știință să facă pentru a transforma temutul pește-iepure din Grecia într-o specie valoroasă economic. Planul Comisiei Europene
11:24
Ce încearcă oamenii de știință să facă pentru a transforma temutul pește-iepure din Grecia într-o specie valoroasă economic. Planul Comisiei Europene
ACTUALITATE Rodica Mandache, despre colaborarea cu Corul Madrigal: „A fost făcut ca o mlădiță. A fost un ambasador longeviv al României”
10:00
Rodica Mandache, despre colaborarea cu Corul Madrigal: „A fost făcut ca o mlădiță. A fost un ambasador longeviv al României”
Mediafax
Presa germană: România, prinsă în focul încrucișat al războiului Rusiei împotriva Ucrainei
Digi24
„Ura, suntem live!”. Aventurile Dianei Șoșoacă la Moscova: laudă Kremlinul și se plânge că nu merge Facebook. Meta e interzisă în Rusia
Cancan.ro
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Adevarul
De ce au abandonat împărații romani Dacia. Motivele uneia dintre cele mai controversate decizii din istoria Imperiului Roman
Mediafax
Director CNAIR: Nivel insuficient de mobilizare pe șantierele unui lot al A0 Nord
Click
Monica Anghel, critică dură la adresa industriei muzicale. O singură artistă a impresionat-o cu adevărat: „Este la alt nivel”
Digi24
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale cărei urmări se simt și 60 de ani mai târziu
Cancan.ro
BREAKING‼️ E cod ROȘU😲 ANM anunță prăpăd și recomandă să NU ieșiți din case↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo. Rapper-ul a lăsat în urmă viața agitată de la oraș și s-a mutat în Breaza. Are o curte imensă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
Descopera.ro
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta sănătatea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Descopera.ro
Înotul în ape naturale: libertate sau responsabilitate?
FLASH NEWS Păcură reapare pe litoralul Bulgariei. Suspiciuni privind „flota fantomă” a Rusiei
13:34
Păcură reapare pe litoralul Bulgariei. Suspiciuni privind „flota fantomă” a Rusiei
REACȚIE Petrișor Peiu spune că Sorin Grindeanu va obține învestirea Guvernului cu o „majoritate fragilă”: Toți caută o ieșire din această situație
13:31
Petrișor Peiu spune că Sorin Grindeanu va obține învestirea Guvernului cu o „majoritate fragilă”: Toți caută o ieșire din această situație
INEDIT Nicușor Dan nu s-a dezlipit de celebrul carnețel nici la reuniunea informală cu președintele Poloniei, la care a participat și Mirabela Grădinaru. În imaginile publicate de Administrația Prezidențială carnețelul a fost „interzis”
13:22
Nicușor Dan nu s-a dezlipit de celebrul carnețel nici la reuniunea informală cu președintele Poloniei, la care a participat și Mirabela Grădinaru. În imaginile publicate de Administrația Prezidențială carnețelul a fost „interzis”
OPINIE Sebastian Ghiță prezintă primul sondaj de opinie din criza politică. AUR ar avea susținere de aproape 50%, Bolojan de 14%. Cum stă PSD
13:06
Sebastian Ghiță prezintă primul sondaj de opinie din criza politică. AUR ar avea susținere de aproape 50%, Bolojan de 14%. Cum stă PSD
FLASH NEWS FT: Google a limitat accesul Meta la modelele AI Gemini din cauza constrângerilor de capacitate
12:44
FT: Google a limitat accesul Meta la modelele AI Gemini din cauza constrângerilor de capacitate
FLASH NEWS Julia Letlow, susținută de Donald Trump, câștigă alegerile primare republicane pentru Senatul SUA în Louisiana
12:02
Julia Letlow, susținută de Donald Trump, câștigă alegerile primare republicane pentru Senatul SUA în Louisiana

Cele mai noi

Trimite acest link pe