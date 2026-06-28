Tragedie în Timiș. O fetiță de 10 ani a murit, iar alta a fost rănită după ce au fost lovite de un șofer băut care a fugit de la locul accidentului

Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă seara în localitatea Gelu, județul Timiș. Două fete, de 10 și 11 ani, aflate pe aceeași bicicletă, au fost lovite de un autoturism. În urma impactului, copila de 10 ani a murit, iar cealaltă a fost transportată la spital. Șoferul a părăsit locul accidentului, fiind găsit ulterior de polițiști, care au stabilit că acesta consumase alcool înainte de a se urca la volan.

Două minore aflate pe aceeași bicicletă, lovite de un autoturism

Accidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 21:47, în localitatea Gelu, potrivit informațiilor transmise de Mediafax.

Din primele cercetări, un bărbat în vârstă de 49 de ani, care conducea un autoturism pe o stradă din localitate, a lovit o bicicletă ce se deplasa pe marginea carosabilului.

Bicicleta era condusă de o fată de 11 ani, iar pe aceasta se afla și o copilă de 10 ani.

O copilă a murit, iar cealaltă a ajuns la spital

Impactul a avut consecințe tragice. Fetița de 10 ani a decedat în urma accidentului, în timp ce fata de 11 ani a suferit răni și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

La sosirea echipajelor de intervenție, polițiștii au constatat că șoferul implicat în accident plecase de la locul faptei fără acordul autorităților.

În urma verificărilor, oamenii legii l-au identificat și depistat pe bărbatul de 49 de ani. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

Bărbatul a fost reținut pentru patru infracțiuni

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției sau a procurorului.

Acesta urmează să fie prezentat procurorilor, care vor decide măsurile ce vor fi luate în continuarea anchetei.