A fost panică, miercuri seară, în zona Aviatorilor din București. Un incendiu violent a izbucnit la o casă. Flăcările au cuprins imediat mansarda imobilului. Din nefericire, un om a murit în clădire, pentru că nu a mai avut timp să se salveze, relatează observatornews.ro.

Victima a murit intoxicată cu fum, iar la sosirea pompierilor, trupul acesteia era deja carbonizat.

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Salvatorii nu au mai putut stabili sexul persoanei, iar trupul neînsuflețit a fost transportat la INML, în vederea efectuării necropsiei.

Pentru stingerea incendiului, pompierii au intervenit cu 6 autospeciale cu apă și spumă, 1 autoscară și 1 ambulanță.

Intervenția a fost una foarte dificilă. În zonă casele sunt foarte apropiate, iar pericolul de propagarea incendiului a fost extrem de ridicat.

Sursa foto: Capturi Observator