În urma perchezițiilor din noul dosar ce vizează clanul Cămătarilor, au fost audiați mai mulți oameni de afaceri care ar avea contracte în zonele Pucioasa și Pucheni, dar și unul dintre membrii tarafului „Orchestra Luminii” din Capitală. Potrivit anchetatorilor, Vasile Balint, zis „Sile Cămătaru” și fiul său, Nuțu-Mario Balint, ar fi amenințat și șantajat afaceriști din zona Târgului Pucheni, în scopul obținerii unei „taxe de protecție”. Potrivit surselor Gândul, printre victime s-ar afla chiar finul acestuia, Constantin Tudor, zis „Dorel Cartofaru”, proprietarul Târgului Pucheni.

Audierile din noul dosar ce vizează Clanul Cămătarilor scot la iveală detalii privind modul în care liderii clanului interlop acționau pentru a-și constrânge victimele în schimbul unor sume de bani. Una dintre presupusele victime este unul dintre membrii din „Orchestra Luminii” din Capitală, care a relatat procurorilor un incident care a avut loc la o nuntă.

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Liderii clanului Cămătaru i-ar fi obligat pe membrii „Orchestra Luminii” să cânte la o nuntă

Membrii formației ar fi vrut să anuleze contractul de 3.000 de euro, însă în urma unei „intervenții” a lui Sile Cămătaru, aceștia nuntașii ar fi fost constrânși să onoreze participarea la eveniment.

Sursele noastre povestesc că la începutul lunii februarie, o persoană neidentificată până în prezent, s-ar fi deplasat pe Șoseaua Sălaj din Sectorul 5 pentru a lua legătura cu Balint Ion zis „Nuțu Cămătaru”, pentru a-l determina să îi constrângă moral pe membrii formației de muzică „Orchestra Luminii” să cânte la o nuntă organizată în 28 august 2026 în Cernavodă, județul Constanța, deoarece anterior, aceștia au refuzat colaborarea pe motiv că nu le-au fost îndeplinite condițiile solicitate.

Sile Cămătaru l-ar fi șantajat pe finul său „Dorel Cartofaru”, proprietarul Târgului Pucheni

Surse Gandul mai afirmă ca în perioada aprilie 2025 – noiembrie 2026, Sile Cămătaru împreună cu fiul său, Nuțu-Mario, folosindu-se de poziția sa, ca lider al „Clanului Cămătaru” și sub aparența desfășurării unor activități de pază în cadrul pieței agro-alimentare Târgul Pucheni, din Șoseaua Sălaj, ar fi exercitat acte de constrângere morală asupra proprietarilor acestui târg („se va duce peste” n.l. ”peste ei”), și asupra numiților Constantin Tudor zis „Dorel Cartofaru”, Arapalea Gabriel-Alexandru și Cioboată Ruse-Petre-Lucian zis „Lucică” („nu e bine ce spune că noi nu avem nicio obligație față de el.”, „determinându-i pe aceștia să remită, în mod lunar, sume de bani (”), cu titlu de „taxă de protecție” („”) constând în sume de bani cuprinse între 7.500 și 12.500 lei lunar, reprezentând un total de aproximativ 185.000 lei.

Liderul clanului Cămătarilor l-ar fi obligat pe finul său să-i dea un autoturism de lux

Totodată, mai susțin sursele noastre, în urma constrângerilor exercitate, ulterior eliberării din penitenciar, Balint Vasile zis „Sile Cămătaru” ar fi primit de la Constantin Tudor zis „Dorel Cartofaru” un autoturism marca Range Rover și a beneficiat de patru ori pe săptămână de diferite produse alimentare de la Târgul „Pucheni”, administrat de persoanele vătămate.

Florin Salam, Tzancă Uraganu, printre victimele clanului Cămătarilor

Procurorii DIICOT au efectuat azi, 25 noiembrie, percheziții la Clanul Cămătarilor într-un dosar în care victime sunt Florin Salam, Tzancă Uraganu și alți lăutari cunoscuți, potrivit unor surse judiciare.

Suspecții ar fi supravegheat artiștii și i-ar fi obligat, prin amenințări, să refuze evenimentele organizate de cluburi concurente și participarea la un festival, în vara anului 2026. Anchetatorii spun că au fost intimidați și intermediarii care încercau să încheie contracte cu interpreții.

Suspecții ar fi obligat unii artiști să cânte gratuit la evenimentele cluburilor controlate de grupare sau să accepte onorarii mult mai mici decât cele obișnuite. Anchetatorii susțin că membrii grupării acordau și împrumuturi ilegale, apoi amenințau victimele pentru recuperarea banilor. Într-un caz, un suspect ar fi cerut un autoturism de lux în schimbul unei datorii.

Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Costel Biju, precum și Cocoș de la Călărași sau Lele sunt printre victimele cunoscute, spun surse judiciare pentru Gândul.