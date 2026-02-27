Administrația Străzilor București a fost obligată, după aproape 12 ani de procese, să plătească 100.000 de euro despăgubiri morale unui biciclist care și-a pierdut splina în urma unui accident provocat de o groapă nesemnalizată pe Calea Știrbei Vodă.

Acum, apărătorul bărbatului a explicat la Digi 24 ce pași trebuie să facă persoanele care se accidentează în situații similare pentru a-și putea recupera prejudiciul.

Pentru început, avocatul Ion Vărzaru a precizat că clientul său „este un biciclist care a plecat de acasă acum 12 ani, sportiv practicant de ciclism și de multe alte sporturi în aer liber. A plecat de acasă și nu și-a imaginat că va ajunge la spital peste câteva ore, unde o perioadă lungă de timp s-a pus problema dacă va trăi sau nu”.

Potrivit avocatului, accidentul i-a provocat o traumă severă: „Accidentul i-a provocat o traumă destul de serioasă, splenectomie, a fost extirpată splina, dar până să-i fie extirpată splina inițial a avut o hemoragie puternică în zona abdominală care dacă n-ar fi fost corectată destul de repede, rezultatul era unul cert că ar fi murit”.

„Acum 12 ani a început pe de o parte, în primă fază o luptă pentru viață care s-a terminat din fericire în scurt timp. A continuat cu o luptă pentru dreptate care s-a terminat, spun eu, acum o săptămână și continuă pe o perioadă nedeterminată, o luptă pentru sănătate, pentru că el nu mai este aceeași persoană”, a afirmat Ion Vărzaru.

„Ping-pong între instituții”

Avocatul a criticat modul în care instituțiile au reacționat după accident. În opinia sa, a existat „un ping-pong între instituții”, fiecare pasând responsabilitatea.

„N-au reacționat. Le cerea Poliția un document și ei trimiteau actele cu melcul sau cu broasca țestoasă, veneau actele după trei luni, cinci luni, când erau la al doilea avertisment de amendă. Li se solicita să spună cine era persoana responsabilă să constate și să remedieze defecțiunile pe acel segment de drum. Răspundeau că e o atribuție ce ține de Primăria Capitalei”, a spus el.

După prescrierea faptei penale, „nu din vina organelor de anchetă, au fost legați de mâini și de picioare”, a precizat avocatul.

El a arătat că polițistul care a instrumentat inițial cazul a propus trimiterea în judecată a directorului instituției responsabile, dar procurorul de caz a solicitat completarea cercetărilor, ceea ce a dus la prelungirea procedurilor și, ulterior, la intervenirea prescripției.

În instanță, reprezentanții instituției „au pasat în permanență responsabilitatea. Nu suntem noi de vină. E Apa Nova, de vină e Distrigaz, de vină e, știu eu cine, care a săpat o groapă acolo, nu noi”.

Instanța a stabilit, însă, că responsabilitatea aparținea Administrației Străzilor, care avea obligația de a verifica și remedia defecțiunile.

Avocatul a mai spus că, la o lună sau două după accident, groapa era încă neacoperită.

„După două-trei luni a fost remediată”, a afirmat el.

Potrivit acestuia, clientul său nu a mai putut desfășura activitatea profesională anterioară și a avut dificultăți financiare.

„Tot clientul meu a plătit expertiza, n-a plătit instituția, nimeni n-a plătit. Tot clientul meu a trebuit să scoată din bani 2.000-3.000 lei pe care nu-i avea atunci”, a spus avocatul.

Ce trebuie să facă o victimă care pățește un accident similar

Întrebat ce ar trebui să facă o persoană care se accidentează din cauza unei gropi sau a unei deficiențe a carosabilului, avocatul a subliniat importanța conservării probelor.

„Este important să conservi cât mai bine probele, să nu pleci de acolo, să suni la 112, să chemi un prieten, să ai martor, să chemi Poliția să constate, nu te miști de acolo. Faci tot posibilul să bați fierul cât e cald”, a afirmat acesta.

Avocatul a avertizat că, în lipsa probelor, instituția ar putea contesta ulterior locul producerii accidentului.

„Instituția ar putea să vină și să spună nu i s-a întâmplat acolo, i s-a întâmplat în baie”, a afirmat acesta.

El a precizat că următorul pas este formularea unei plângeri penale, în termen de 90 de zile.

Pentru ca pretențiile să poată fi valorificate în cadrul procesului penal, vătămarea trebuie să întrunească anumite condiții: „să fie peste 90 de zile de îngrijiri medicale, să-ți fi fost pusă viața în pericol, să fi suferit o infirmitate sau un prejudiciu estetic permanent”.

„Dacă una dintre aceste condiții este îndeplinită, persoana vătămată își poate valorifica pretențiile în procesul penal”, a explicat Ion Vărzaru.

