Prima pagină » Actualitate » Avocatul unui biciclist despăgubit cu 100.000 de euro, după aproape 12 ani de procese, explică ce să faci când cazi într-o groapă nesemnalizată

Avocatul unui biciclist despăgubit cu 100.000 de euro, după aproape 12 ani de procese, explică ce să faci când cazi într-o groapă nesemnalizată

27 feb. 2026, 14:30, Actualitate
Avocatul unui biciclist despăgubit cu 100.000 de euro, după aproape 12 ani de procese, explică ce să faci când cazi într-o groapă nesemnalizată
FOTO - Caracter ilustrativ

Administrația Străzilor București a fost obligată, după aproape 12 ani de procese, să plătească 100.000 de euro despăgubiri morale unui biciclist care și-a pierdut splina în urma unui accident provocat de o groapă nesemnalizată pe Calea Știrbei Vodă.

Acum, apărătorul bărbatului a explicat la Digi 24 ce pași trebuie să facă persoanele care se accidentează în situații similare pentru a-și putea recupera prejudiciul.

Pentru început, avocatul Ion Vărzaru a precizat că clientul său „este un biciclist care a plecat de acasă acum 12 ani, sportiv practicant de ciclism și de multe alte sporturi în aer liber. A plecat de acasă și nu și-a imaginat că va ajunge la spital peste câteva ore, unde o perioadă lungă de timp s-a pus problema dacă va trăi sau nu”.

Potrivit avocatului, accidentul i-a provocat o traumă severă: „Accidentul i-a provocat o traumă destul de serioasă, splenectomie, a fost extirpată splina, dar până să-i fie extirpată splina inițial a avut o hemoragie puternică în zona abdominală care dacă n-ar fi fost corectată destul de repede, rezultatul era unul cert că ar fi murit”.

„Acum 12 ani a început pe de o parte, în primă fază o luptă pentru viață care s-a terminat din fericire în scurt timp. A continuat cu o luptă pentru dreptate care s-a terminat, spun eu, acum o săptămână și continuă pe o perioadă nedeterminată, o luptă pentru sănătate, pentru că el nu mai este aceeași persoană”, a afirmat Ion Vărzaru.

„Ping-pong între instituții”

Avocatul a criticat modul în care instituțiile au reacționat după accident. În opinia sa, a existat „un ping-pong între instituții”, fiecare pasând responsabilitatea.

„N-au reacționat. Le cerea Poliția un document și ei trimiteau actele cu melcul sau cu broasca țestoasă, veneau actele după trei luni, cinci luni, când erau la al doilea avertisment de amendă. Li se solicita să spună cine era persoana responsabilă să constate și să remedieze defecțiunile pe acel segment de drum. Răspundeau că e o atribuție ce ține de Primăria Capitalei”, a spus el.

După prescrierea faptei penale, „nu din vina organelor de anchetă, au fost legați de mâini și de picioare”, a precizat avocatul.

El a arătat că polițistul care a instrumentat inițial cazul a propus trimiterea în judecată a directorului instituției responsabile, dar procurorul de caz a solicitat completarea cercetărilor, ceea ce a dus la prelungirea procedurilor și, ulterior, la intervenirea prescripției.

În instanță, reprezentanții instituției „au pasat în permanență responsabilitatea. Nu suntem noi de vină. E Apa Nova, de vină e Distrigaz, de vină e, știu eu cine, care a săpat o groapă acolo, nu noi”.

Depășirea bicicliștilor și a celor care merg pe trotinetă este interzisă. Șoferii pot rămâne fără permis

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

Instanța a stabilit, însă, că responsabilitatea aparținea Administrației Străzilor, care avea obligația de a verifica și remedia defecțiunile.

Avocatul a mai spus că, la o lună sau două după accident, groapa era încă neacoperită.

„După două-trei luni a fost remediată”, a afirmat el.

Potrivit acestuia, clientul său nu a mai putut desfășura activitatea profesională anterioară și a avut dificultăți financiare.

„Tot clientul meu a plătit expertiza, n-a plătit instituția, nimeni n-a plătit. Tot clientul meu a trebuit să scoată din bani 2.000-3.000 lei pe care nu-i avea atunci”, a spus avocatul.

Ce trebuie să facă o victimă care pățește un accident similar

Întrebat ce ar trebui să facă o persoană care se accidentează din cauza unei gropi sau a unei deficiențe a carosabilului, avocatul a subliniat importanța conservării probelor.

„Este important să conservi cât mai bine probele, să nu pleci de acolo, să suni la 112, să chemi un prieten, să ai martor, să chemi Poliția să constate, nu te miști de acolo. Faci tot posibilul să bați fierul cât e cald”, a afirmat acesta.

Avocatul a avertizat că, în lipsa probelor, instituția ar putea contesta ulterior locul producerii accidentului.

„Instituția ar putea să vină și să spună nu i s-a întâmplat acolo, i s-a întâmplat în baie”, a afirmat acesta.

El a precizat că următorul pas este formularea unei plângeri penale, în termen de 90 de zile.

Pentru ca pretențiile să poată fi valorificate în cadrul procesului penal, vătămarea trebuie să întrunească anumite condiții: „să fie peste 90 de zile de îngrijiri medicale, să-ți fi fost pusă viața în pericol, să fi suferit o infirmitate sau un prejudiciu estetic permanent”.

„Dacă una dintre aceste condiții este îndeplinită, persoana vătămată își poate valorifica pretențiile în procesul penal”, a explicat Ion Vărzaru.

Autorul mai recomandă:

Conflict la Tribunal între Primăria Iași și firma de asigurări, după ce un șofer și-a avariat mașina din cauza unei gropi pe drumul public

Neglijența ucide! Un bărbat a murit, după ce a căzut într-o groapă nesemnalizată, în judeţul Prahova

Ireal! Câți bani a primit un român, după ce a dat cu mașina într-o GROAPĂ

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional. Scene dramatice într-un telescaun din California, o femeie atârnă sub bara de protecție
14:32
Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional. Scene dramatice într-un telescaun din California, o femeie atârnă sub bara de protecție
Cronologia scandalului Nicușor Dan-AEP-Parchet. Gândul a semnalat încă de acum un an controversa donatorilor fără chip şi nume ai președintelui. Sursa banilor de campanie rămâne necunoscută
14:16
Cronologia scandalului Nicușor Dan-AEP-Parchet. Gândul a semnalat încă de acum un an controversa donatorilor fără chip şi nume ai președintelui. Sursa banilor de campanie rămâne necunoscută
SCANDAL PSD cere lămuriri din partea USR, după numirea lui Caragea la UM Sadu: ”Miruță insistă să-l susțină în pofida incompetenței sale evidente”
13:57
PSD cere lămuriri din partea USR, după numirea lui Caragea la UM Sadu: ”Miruță insistă să-l susțină în pofida incompetenței sale evidente”
TRAGEDIE Actorul Bobby J. Brown a murit la vârsta de 62 de ani, într-un mod dramatic. Care este cauza decesului
13:47
Actorul Bobby J. Brown a murit la vârsta de 62 de ani, într-un mod dramatic. Care este cauza decesului
ULTIMA ORĂ Tragedie la o clinică din Constanța. O asistentă de numai 23 de ani a murit la câteva minute după ce a intrat în tură 
13:45
Tragedie la o clinică din Constanța. O asistentă de numai 23 de ani a murit la câteva minute după ce a intrat în tură 
DECES A murit Eugen Brătucu, unul dintre cei mai respectați chirurgi din România. Colegiul Medicilor: „Un reper de profesionalism”
12:50
A murit Eugen Brătucu, unul dintre cei mai respectați chirurgi din România. Colegiul Medicilor: „Un reper de profesionalism”
Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a fost asasinat fostul opozant Boris Nemțov
Cancan.ro
BREAKING. Măruță A REVENIT în spațiul monden. A semnat un nou contract în urmă cu puțin timp
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița, la 50 de ani. Nu a îmbătrânit deloc și pozează provocator
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Cea mai veche vomă fosilizată dezvăluie victimele unei vânători vechi de 290 de milioane de ani
SPORT O sută de schiori, la startul celei de-a opta ediții a Cupei Teleferic. PROGRAMUL competiției și premiile care se acordă
14:51
O sută de schiori, la startul celei de-a opta ediții a Cupei Teleferic. PROGRAMUL competiției și premiile care se acordă
CONTROVERSĂ Vagonul „eminenților”. Ionuț Moșteanu și-a luat câțiva useriști și a plecat la Sibiu. Cine îl însoțește pe fostul ministru al Apărării
14:48
Vagonul „eminenților”. Ionuț Moșteanu și-a luat câțiva useriști și a plecat la Sibiu. Cine îl însoțește pe fostul ministru al Apărării
ALEGERI Lovitură pentru premierul Marii Britanii: Partidul său suferă o înfrângere umilitoare la alegerile parţiale. „Voi continua să lupt”
14:46
Lovitură pentru premierul Marii Britanii: Partidul său suferă o înfrângere umilitoare la alegerile parţiale. „Voi continua să lupt”
REȚETE Cum se prepară tocănița de post ca la mănăstire. Este perfectă pentru Postul Paștelui 
14:17
Cum se prepară tocănița de post ca la mănăstire. Este perfectă pentru Postul Paștelui 
SCANDALOS Fenomenul „bombardierilor” de pe pârtia de schi. Un bărbat aflat pe jet ski a spulberat o femeie în Sinaia la cota 2000
14:14
Fenomenul „bombardierilor” de pe pârtia de schi. Un bărbat aflat pe jet ski a spulberat o femeie în Sinaia la cota 2000
FILM Legenda comediei Jim Carrey primește premiul pentru întreaga carieră la Premiile Cesar din Franța. De ce nu a fost nici măcar nominalizat vreodată la Oscar
14:02
Legenda comediei Jim Carrey primește premiul pentru întreaga carieră la Premiile Cesar din Franța. De ce nu a fost nici măcar nominalizat vreodată la Oscar

Cele mai noi

Trimite acest link pe