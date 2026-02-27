S-au născut discuții aprinse pe grupurile de părinți, legate de cadourile pentru 1 martie, după ce o profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei. În general, pentru mulţi părinţi, mărţişorul nu mai reprezintă simbolul primăverii, ci mai degrabă un subiect de discuții și scandal. Unii dintre ei doresc ca elevii să le ofere simbolic învăţătoarelor şi profesoarelor mărţişoare sau flori, dar alţii propun broşe cu pietre preţioase, brăţări de aur şi arajamente florale scumpe, pregătire de designeri.

Dar, pentru că este interzis ca elevii să ofere, iar profesorii să primească daruri valoroase, părinţii se feresc să vorbească public despre cadourile pe care le dau pe 1 sau 8 martie, iar dezbaterile sunt susținute în mediul online, notează Antena 3…

Reporter: Ce cadou recomandaţi pentru o profesoară?

Ce cadou recomandaţi pentru o profesoară? Vânzător la magazin de bijuterii: „Aș recomanda cu mare căldură broșele noastre care sunt deosebite. Mai avem o gamă pentru doamnele noastre, care înseamnă coliere din argint cu mesaje motivaţionale, perle de cultură.”

La şcolile renumite şi la liceele de top, părinţii strâng bani şi iau împreună cadouri de valoare.

„Cel mai scump cadou a fost de 8.000 de lei, a fost vorba de un lănţişor cu diamant incolor, de 40 de karate”, precizează managerul unui magazin de bijuterii.

De 1 martie, la mare căutare sunt bijuteriile cu diamante incolore, dar şi colorate, iar la capitolul flori, părinţii aleg aranjamente pregătite de designeri.

„Aceste pot-uri cu flori plantate, cu bulb, se vând foarte bine în perioada aceasta. Dacă ar fi să le fac eu o recomandare… Buchetele de monofloare, de lalele, în principiu. Buchetele de liliac, ca acesta pe care îl am în mână, zambilele, freziile”, declară directorul artistic al unui atelier de creație florală.

Preţurile pornesc de la câteva sute de lei şi pot depăşi 1.300 de lei. Astfel, într-o clasă unde se strâng bani pentru cadourile cadrelor didactice, fiecare elev plăteşte peste 200 de lei, la care se adaugă cel puţin 50 lei şi pentru mărţişoarele oferite colegelor.

Aşa se adună peste 260 de lei, dar în unele şcoli cheltuielile sunt şi mai mari de atât. De aici apar şi discuţii pe grupurile private de părinţi, dar şi în mediul online, pentru că nu toţi îşi permit. Cei care vor să ofere doar daruri simbolice, au destule variante:

Mama unui elev: O să cumpăr tot aşa: de la… tarabă.

Reporter: 3 la 10 lei e oferta aici, vi se pare bună?

Mama unui elev: Sincer, da.

Reporter: Pentru învățătoare, profesoare s-au strâns bani?

Mama unui elev: Încă nu, și nu sunt de acord cu chestia asta.

