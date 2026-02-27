Prima pagină » Actualitate » Discuții aprinse pe grupurile de părinți, legate de 1 martie, după ce o profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei

Discuții aprinse pe grupurile de părinți, legate de 1 martie, după ce o profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei

27 feb. 2026, 14:55, Actualitate
Discuții aprinse pe grupurile de părinți, legate de 1 martie, după ce o profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei
FOTO: Colaj Antena 3

S-au născut discuții aprinse pe grupurile de părinți, legate de cadourile pentru 1 martie, după ce o profesoară a primit de Mărțișor un lănțișor cu diamant de 8.000 de lei. În general, pentru mulţi părinţi, mărţişorul nu mai reprezintă simbolul primăverii, ci mai degrabă un subiect de discuții și scandal. Unii dintre ei doresc ca elevii să le ofere simbolic învăţătoarelor şi profesoarelor mărţişoare sau flori, dar alţii propun broşe cu pietre preţioase, brăţări de aur şi arajamente florale scumpe, pregătire de designeri.

Dar, pentru că este interzis ca elevii să ofere, iar profesorii să primească daruri valoroase, părinţii se feresc să vorbească public despre cadourile pe care le dau pe 1 sau 8 martie, iar dezbaterile sunt susținute în mediul online, notează Antena 3

  • Reporter: Ce cadou recomandaţi pentru o profesoară?
  • Vânzător la magazin de bijuterii: „Aș recomanda cu mare căldură broșele noastre care sunt deosebite. Mai avem o gamă pentru doamnele noastre, care înseamnă coliere din argint cu mesaje motivaţionale, perle de cultură.”

La şcolile renumite şi la liceele de top, părinţii strâng bani şi iau împreună cadouri de valoare.

„Cel mai scump cadou a fost de 8.000 de lei, a fost vorba de un lănţişor cu diamant incolor, de 40 de karate”, precizează managerul unui magazin de bijuterii.

De 1 martie, la mare căutare sunt bijuteriile cu diamante incolore, dar şi colorate, iar la capitolul flori, părinţii aleg aranjamente pregătite de designeri.

Trucul grădinarilor iscusiți pentru o înflorire bogată a trandafirilor. Ce să faci la începutul lunii februarie

FOTO – Caracterul ilustrativ

„Aceste pot-uri cu flori plantate, cu bulb, se vând foarte bine în perioada aceasta. Dacă ar fi să le fac eu o recomandare… Buchetele de monofloare, de lalele, în principiu. Buchetele de liliac, ca acesta pe care îl am în mână, zambilele, freziile”, declară directorul artistic al unui atelier de creație florală.

Preţurile pornesc de la câteva sute de lei şi pot depăşi 1.300 de lei. Astfel, într-o clasă unde se strâng bani pentru cadourile cadrelor didactice, fiecare elev plăteşte peste 200 de lei, la care se adaugă cel puţin 50 lei şi pentru mărţişoarele oferite colegelor.

Aşa se adună peste 260 de lei, dar în unele şcoli cheltuielile sunt şi mai mari de atât. De aici apar şi discuţii pe grupurile private de părinţi, dar şi în mediul online, pentru că nu toţi îşi permit. Cei care vor să ofere doar daruri simbolice, au destule variante:

  • Mama unui elev: O să cumpăr tot aşa: de la… tarabă.
  • Reporter: 3 la 10 lei e oferta aici, vi se pare bună?
  • Mama unui elev: Sincer, da.
  • Reporter: Pentru învățătoare, profesoare s-au strâns bani?
  • Mama unui elev: Încă nu, și nu sunt de acord cu chestia asta.

Autorul mai recomandă:

Un diamant albastru extrem de rar, estimat la 27 de milioane de euro, a fost descoperit în Africa de Sud

Florarii au dat deja lovitura și mai urmează 1 și 8 Martie. Câți bani produc florăriile și furnizorii de flori din România

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional. Scene dramatice într-un telescaun din California, o femeie atârnă sub bara de protecție
14:32
Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional. Scene dramatice într-un telescaun din California, o femeie atârnă sub bara de protecție
JUSTIȚIE Avocatul unui biciclist despăgubit cu 100.000 de euro, după aproape 12 ani de procese, explică ce să faci când cazi într-o groapă nesemnalizată
14:30
Avocatul unui biciclist despăgubit cu 100.000 de euro, după aproape 12 ani de procese, explică ce să faci când cazi într-o groapă nesemnalizată
Cronologia scandalului Nicușor Dan-AEP-Parchet. Gândul a semnalat încă de acum un an controversa donatorilor fără chip şi nume ai președintelui. Sursa banilor de campanie rămâne necunoscută
14:16
Cronologia scandalului Nicușor Dan-AEP-Parchet. Gândul a semnalat încă de acum un an controversa donatorilor fără chip şi nume ai președintelui. Sursa banilor de campanie rămâne necunoscută
SCANDAL PSD cere lămuriri din partea USR, după numirea lui Caragea la UM Sadu: ”Miruță insistă să-l susțină în pofida incompetenței sale evidente”
13:57
PSD cere lămuriri din partea USR, după numirea lui Caragea la UM Sadu: ”Miruță insistă să-l susțină în pofida incompetenței sale evidente”
TRAGEDIE Actorul Bobby J. Brown a murit la vârsta de 62 de ani, într-un mod dramatic. Care este cauza decesului
13:47
Actorul Bobby J. Brown a murit la vârsta de 62 de ani, într-un mod dramatic. Care este cauza decesului
ULTIMA ORĂ Tragedie la o clinică din Constanța. O asistentă de numai 23 de ani a murit la câteva minute după ce a intrat în tură 
13:45
Tragedie la o clinică din Constanța. O asistentă de numai 23 de ani a murit la câteva minute după ce a intrat în tură 
Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a fost asasinat fostul opozant Boris Nemțov
Cancan.ro
BREAKING. Măruță A REVENIT în spațiul monden. A semnat un nou contract în urmă cu puțin timp
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița, la 50 de ani. Nu a îmbătrânit deloc și pozează provocator
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Cea mai veche vomă fosilizată dezvăluie victimele unei vânători vechi de 290 de milioane de ani
CONTROVERSĂ Vagonul „eminenților”. Ionuț Moșteanu și-a luat câțiva useriști și a plecat la Sibiu. Cine îl însoțește pe fostul ministru al Apărării
14:48
Vagonul „eminenților”. Ionuț Moșteanu și-a luat câțiva useriști și a plecat la Sibiu. Cine îl însoțește pe fostul ministru al Apărării
ALEGERI Lovitură pentru premierul Marii Britanii: Partidul său suferă o înfrângere umilitoare la alegerile parţiale. „Voi continua să lupt”
14:46
Lovitură pentru premierul Marii Britanii: Partidul său suferă o înfrângere umilitoare la alegerile parţiale. „Voi continua să lupt”
REȚETE Cum se prepară tocănița de post ca la mănăstire. Este perfectă pentru Postul Paștelui 
14:17
Cum se prepară tocănița de post ca la mănăstire. Este perfectă pentru Postul Paștelui 
SCANDALOS Fenomenul „bombardierilor” de pe pârtia de schi. Un bărbat aflat pe jet ski a spulberat o femeie în Sinaia la cota 2000
14:14
Fenomenul „bombardierilor” de pe pârtia de schi. Un bărbat aflat pe jet ski a spulberat o femeie în Sinaia la cota 2000
FILM Legenda comediei Jim Carrey primește premiul pentru întreaga carieră la Premiile Cesar din Franța. De ce nu a fost nici măcar nominalizat vreodată la Oscar
14:02
Legenda comediei Jim Carrey primește premiul pentru întreaga carieră la Premiile Cesar din Franța. De ce nu a fost nici măcar nominalizat vreodată la Oscar
SPORT Optimile Ligii Campionilor s-au stabilit. Care e TABLOUL până în finala competiției
13:49
Optimile Ligii Campionilor s-au stabilit. Care e TABLOUL până în finala competiției

Cele mai noi

Trimite acest link pe