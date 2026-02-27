Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional. Scene dramatice într-un telescaun din California, o femeie atârnă sub bara de protecție

Momente tensionate au avut loc la stațiunea Big Bear Mountain din California. O schioare de doar 21 de ani a fost filmată atârnată de un telescaun ridicat deasupra solului. Pe imagini se obervă cum femeia se ține cu ambele mâini de bara de protecție, care ar fi putut ceda în orice moment. Personalul Big Bear a oprit telescaunul, iar femeia a fost descărcată în sigurnață, constatându-se că nu avea răni grave.

O schioare de 21 de ani a trecut prin clipe groaznice

Imaginile postate miercuri, 25 februarie, o arată pe femeie ținută de alți doi schiori în timp ce telescaunul urcă muntele. Când grupul a ajuns la zona solului, tânără s-a desprins de bara de protecție și a coborât fără răni grave.

Directorul de Publicitate și PR al Big Bear Mountain Resort, Justin Kanton, a transmis pentru PEOPLE că incidentul cu telescaunul a avut loc cu o zi în urmă marți, 24 februarie, în jurul orei 14:45, ora locală.

Potrivit unei declarații trimise prin e-mail, schioarea de 21 de ani s-a plasat în siguranță pe scaunul 9 la Bear Mountain, dar „la un moment dat” pe parcurs, „nu a respectat protocoalele de siguranță corespunzătoare și a fost suspendată de pe transport.”

Un purtător de cuvânt al resortului a îndemnat oaspeții să coboare barele de siguranță și să evite comportamentul care distrage atenția pentru a preveni incidente similare.

