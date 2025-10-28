Tragedie la Spitalul Buzău. Medicul chirurgul Ștefania Szabo a MURIT în timpul gărzii. Poliția a deschis o anchetă penală

Tragedie la Spitalul Județean de Urgență Buzău, unde doctorița chirurg Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără suflare în camera de gardă marți dimineață. Cu doar o zi înainte de tragedie, medicul participase la inaugurarea secției de pneumologie a spitalului, unde susținuse un discurs public despre proiectele de modernizare și apărarea imaginii instituției.

Descoperirea tragică a avut loc marți dimineață la Spitalul Județean de Urgență Buzău, unde doctorița chirurg Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără viață în camera de gardă.

Colegii au intrat în încăpere după ce medicul nu a mai răspuns la telefon, în jurul orei 6:00, iar alarma de la telefonul ei suna insistent.

„Era de gardă și urma să iasă la ora 8 dimineața. A fost găsită fără viață în camera de gardă. Doamna doctor era un medic foarte dedicat, făcea minim șapte gărzi pe lună și avea activitate continuă în secție”, a declarat Sorin Pătrașcu, managerul spitalului, potrivit OpiniaBuzau.ro.

Imediat după descoperirea trupului neînsuflețit, la fața locului a sosit o echipă de criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău.

„La data de 28 octombrie, polițiștii din Buzău au fost sesizați despre faptul că o persoană a fost găsită decedată în incinta unei unități medicale. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului. Vor fi efectuate expertize medico-legale pentru stabilirea cauzei decesului”, a transmis Poliția într-un comunicat oficial.

Poliția și Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău continuă cercetările pentru a stabili cauza exactă a morții. Primele indicii arată că medicul nu prezenta urme vizibile de violență, însă autopsia medico-legală va clarifica circumstanțele decesului.

Cine a fost doctorița Ștefania Szabo

Doctorița Ștefania Szabo absolvise Facultatea de Medicină „Carol Davila” și își făcuse rezidențiatul la Spitalul Floreasca din București. Din 2020 lucra la Spitalul Județean de Urgență Buzău, iar din 2021 ocupa funcția de director medical.

Cu doar o zi înainte de tragedie, medicul participase la inaugurarea secției de pneumologie a spitalului, unde susținuse un discurs public despre proiectele de modernizare și apărarea imaginii instituției.

În urmă cu cinci ani, în timpul rezidențiatului la Spitalul Floreasca, doctorița a fost victima unui incident violent. În martie 2020, în timpul unei intervenții chirurgicale, un chirurg șef de secție ar fi atacat-o pe ea și pe un coleg, lovind-o cu electrocauterul peste mână.

„Într-un moment de nervozitate dus până la extrem, dr. Păun a scos electrocauterul din pacient și m-a lovit cu acesta peste mâna stângă, provocându-mi o rană sângerândă”, scria atunci medicul într-o plângere adresată conducerii spitalului.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au deschis ulterior un dosar penal pentru purtare abuzivă, cazul fiind trimis în instanță în 2024.

Moment de reculegere în comunitatea medicală

Chirurgul Ștefania Szabo, care a murit în timpul gărzii, a fost văzută de colegi sleită de puteri, dar întotdeauna rămânea la spital pentru că trebuia să intre în sală. Colegii au ieșit să se reculeagă în fața Spitalului din Buzău și spun că doctorița era în burnout, dar nu avea timp pentru ea.

„Trag un semnal de alarmă și vă rog din inimă să înțelegeți lucrul ăsta. E foarte important să găsim noi metode să ne apărăm de burnout. E foarte important să înțelegem când nu mai putem, să mergem la medicul de medicina muncii și să spunem lucrul ăsta. Eu nu mai pot. Mă simt obosit. Vin la serviciu și numai când vin la serviciu îmi crește tensiunea. Depinde și de noi să realizăm care ne sunt limitele”, spune o colegă a doctoriței decedate. „Am încredere în dumneavoastră că ne vom desfășura activitatea în așa fel încât pacienții noștri care îi gestionăm să fie așa cum știm noi să-i gestionăm și să-i monitorizăm. Nici nu mă îndoiesc că nu se va întâmpla acest lucru. Sperăm și eu sper ca și manager al spitalului, ca și oricare alt manager care ar trece sau a trecut prin astfel de situații, ca legislativ să se poată schimba ceva, ca această comunitate, nu ne mă refer la comunitatea buzoiană, ci comunitatea în sine, să înțeleagă că sunt anumite lucruri care nu ne aparțin și care sunt gratuite. Și dumneavoastră, medicii, în mod deosebit, nu aveți posibilitatea la un anumit moment nici măcar să respirați. Mă uit la medicii din UPU în mod deosebit, care au ajuns la 300 de prezentări pe o tură, care sunt care nu aparțin unității de primiri urgențe. Mă uit la radiologi care fac CT-uri peste CT-uri, neurologii și toate specialitățile. Sunteți supraîncărcați, unii pot rezista, unii pot cere ajutor, dar sunt și unii care pot ceda. Se pare că colega noastră, din punct de vedere fizic, nu a mai putut duce aceste lucruri. Regret această pierdere și îmi doresc în perioada următoare să fim într-adevăr o echipă așa cum am fost întotdeauna, pentru că am încredere în dumneavoastră, în toți”, a spus managerul spitalului, Sorin Pătrașcu.

Moartea subită a doctoriței a lăsat în urmă durere și neîncredere în rândul colegilor și prietenilor.

„Nu-mi vine să cred… vorbisem zilele trecute, stabilisem să ne vedem, să bem o cafea. Prea devreme, prea dureros… Odihnește-te în pace, suflet frumos”, a scris o colegă pe rețelele sociale.

„Aveai atâtea planuri și vorbeai cu bucurie despre munca ta. Domnul să te țină în lumină, om frumos și drag”, a transmis o altă cunoștință.