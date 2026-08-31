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Când se trece la ora de iarnă în 2026. Noaptea în care ceasurile se dau înapoi cu o oră

Elena Popescu
Când se trece la ora de iarnă în 2026. Noaptea în care ceasurile se dau înapoi cu o oră
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Românii vor trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie 2026. Ceasurile se vor da înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00. 

Trecerea la ora standard are loc în fiecare an în ultima duminică din octombrie. În 2026, schimbarea se produce pe 25 octombrie, la ora 4:00 când ceasurile vor fi date înapoi la 3:00. Astfel, noaptea respectivă va fi mai lungă cu o oră.

Pentru cei care au telefoane și dispozitive configurate pentru actualizarea automată a orei, schimbarea ar trebui să se facă automat. Ceasurile clasice, mașinile sau alte dispozitive fără actualizare automată trebuie reglate manual.

Principalul efect imediat al trecerii la ora de iarnă este că diminețile vor fi mai luminoase, iar seara se va întuneca mai devreme. După schimbarea orei, răsăritul și apusul se vor produce cu aproximativ o oră mai devreme față de programul din perioada orei de vară.

Cum ne influenţează sănătate trecerea la ora de iarnă

Medicii avertizează că oamenii au nevoie de aproximativ o săptămână pentru a se adapta la ora de iarnă, din cauza faptului că aceștia trebuie să se culce cu o oră mai devreme decât s-au obişnuit în timpul sezonului cald. În plus, pentru cei care suferă de anumite probleme de sănătate, efectele schimbării ritmului biologic ar putea fi mult mai serioase.

Unele studii arată că, timp de câteva săptămâni după trecerea la ora de iarnă, se înregistrează o creştere a numărului de accidente de circulaţie, care vizează în special pietonii şi bicicliştii. Fenomenul nu este cauzat de schimbarea orei în sine, ci faptului că se întunecă tot mai devreme pe zi ce trece, complicând vizibilitatea pe străzi şi şosele.

De ce se trece la ora de iarnă?

Primii care au introdus ora de vară au fost germanii, începând din 1916 (între 30 aprilie şi 1 octombrie). Au urmat britanicii, care au introdus ora de vară tot în 1916 (între 21 mai şi 16 octombrie). Alte ţări care au introdus ora de vară au fost: Belgia, Denemarca, Franţa, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia şi Tasmania.  Mecanismul de schimbare a orei este folosit de România încă din anul 1932.

Introducerea orei de vară a avut ca scop creșterea numărului de ore în care oamenii beneficiază de lumina naturală a soarelui. Aceasta a fost extrem de avantajoasă pentru cei care lucrau pe vremuri în agricultură.

Țările europene au adoptat acest sistem în secolul trecut, pentru a economisi energie. Acest sistem a fost folosit mai ales în perioada războiului sau a crizelor de pe piața petrolului apărute în anii 1970.

La ora de vară, ceasul se dă înainte cu o oră (ora 3:00 devine ora 4:00). La ora de iarnă operațiunea e inversă, ceasurile se dau înapoi cu o oră și ora 4:00 devine ora 3:00.

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