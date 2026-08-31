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România este tot mai aproape de aderarea la OCDE. Ministrul Ţoiu spune că avem 24 de avize din 25 totale

Luiza Dobrescu
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Aderarea României la OCDE(Organizaţie pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică) a intrat pe ultima sută de metri. Potrivit ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ţara noastră a obţinut 24 de avize formale favorabile din cele 25 finale.

Declaraţia a fost făcută luni, în cuvântul de deschidere al Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, de către ministrul MAE în faţa diplomaţilor prezenţi în sala Operei Române.

” Suntem în acest moment pe primul loc între toate statele care sunt în proces de aderare. România este țara care a reușit să avanseze cel mai mult. Până astăzi, România a obținut 10 avize formale favorabile și anul acesta, chiar acum, în septembrie, urmează o nouă întâlnire a consiliului în care sunt evaluate progresele statelor care sunt în proces de aderare. Și România a finalizat, din perspectivă tehnică, tot procesul necesar reformelor, care să ne permită să facem parte din acest club al economiilor dezvoltate.”

Potrivit Oanei Ţoiu, „ultimul studiu al Băncii Naționale al României estimează o creștere a produsului intern brut între 0,8% și 1% odată cu aderarea”.

„Am reușit să avansăm împreună  până la aceste rezultate pe care le vedeți astăzi acum: 10 avize favorabile în dreptul României, în total 24 din cele 25 necesare și finalizare a progresului tehnic necesar și pentru cel de-al 25-a lea. Urmează această discuție, așa cum spuneam, în septembrie și anul viitor.”

Reuniunea Anuală a Diplomației Române va avea loc în perioada  31 august – 1 septembrie 2026, la Opera Națională București.

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