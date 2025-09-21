Tragedie pe munte. O persoană a fost găsită decedată, iar Salvamont România a primit mai multe apeluri de urgență

Salvamont România anunță că o persoană a fost găsită decedată pe munte, în noaptea de sâmbătă spre duminică. În 24 de ore au fost primite 13 apeluri prin care s-a solicitat intervenția de urgență a salvamontiștilor.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 13 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

3 apeluri pentru Salvamont Neamț,

3 apeluri pentru Salvamont Sibiu,

3 apeluri pentru Salvamont Arad,

2 apeluri pentru Salvamont Gorj,

1 apel pentru Salvamont Vrancea,

1 apel pentru Salvamont Caraș Severin.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 14 persoane”, transmite Salvamont România.

S-au primit și 32 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice

Potrivit sursei citate, dintre cele 14 persoane, 4 au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital.

„Din păcate, o persoană a fost găsită decedată și a fost transportată și predată la IML. S-au primit și 32 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.

Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte”, mai transmit reprezentanții Salvamont România.