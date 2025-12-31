Prima pagină » Actualitate » Tragedie pe Valea Arpașu Mare. Doi bărbați au murit după ce un camion cu lemne s-a prăbușit în râpă de 170 de metri

Tragedie pe Valea Arpașu Mare. Doi bărbați au murit după ce un camion cu lemne s-a prăbușit în râpă de 170 de metri

Mihai Tănase
31 dec. 2025, 09:30, Actualitate
Tragedie pe Valea Arpașu Mare. Doi bărbați au murit după ce un camion cu lemne s-a prăbușit în râpă de 170 de metri
Galerie Foto 5
Foto: Facebook/ Salvamont Brașov

Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de marți spre miercuri în județul Sibiu, după ce un camion încărcat cu lemne s-a prăbușit într-o râpă adâncă de aproximativ 170 de metri, pe Valea Arpașu Mare. În urma impactului violent, doi bărbați și-au pierdut viața.

Pompierii din cadrul ISU Sibiu au intervenit de urgență la locul accidentului, unde camionul s-a răsturnat pe un drum forestier și a căzut într-o râpă greu accesibilă. La fața locului au intervenit două echipaje SMURD, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și una de primă intervenție, scrie Mediafax.ro.

La intervenție au participat și salvatorii montani din cadrul Serviciul Public Județean Salvamont Brașov și Serviciul Public Local Salvamont Victoria.

Ajunși la fața locului, salvatorii au constatat că cele două persoane aflate în camion erau decedate. Potrivit informațiilor furnizate de Salvamont Brașov, vehiculul a căzut într-o râpă cu o adâncime de aproximativ 170 de metri, ceea ce a îngreunat semnificativ accesul și operațiunile de recuperare.

Foto: Facebook/ Salvamont Brașov

Foto: Facebook/ Salvamont Brașov

Salvatorii montani și pompierii au desfășurat o intervenție complexă și de durată pentru extragerea victimelor din zona abruptă. După recuperare, trupurile neînsuflețite au fost predate reprezentanților Institutului de Medicină Legală, în vederea efectuării procedurilor legale.

În prezent, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul, urmând să fie clarificate cauzele care au dus la prăbușirea camionului în râpă.

