Tragerile LOTO de joi, 7 august 2025. Reportul la Loto 6/49 la categoria I este de peste 3,73 milioane de euro

Joi, 7 august 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri Loto vor avea loc duminică, 10 august 2025.



La tragerile loto de duminică, 3 august 2025, Loteria Română a acordat 25.496 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

Numerele extrase la Tragerile LOTO de joi , 7 august 2025:

Joker: 11, 22, 27, 21, 34 (+11)



Noroc Plus: 511057

Loto 5 din 40: 27, 5, 24, 38, 36, 16



Super Noroc : 422545



Noroc : 8102315

Loto 6 din 49: 42, 2, 46, 18, 31, 28



Ce premii sunt puse în joc la Tragerile LOTO de joi , 7 august 2025 :

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 18,98 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,26 milioane de lei (peste 446.600 de euro).

La Joker, la categoria I, este un report în valoare de peste 27,52 milioane de lei (peste 5,42 milioane de euro).

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 1,32 milioane de lei (peste 260.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este un report în valoare de aproximativ 552.800 de lei (peste 108.800 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 145.800 de lei (peste 28.700 de euro).

Autorul recomandă:

Marele premiu la LOTO 6/49 a fost CÂȘTIGAT. Peste 6,3 milioane de euro cu un bilet de 21,5 lei