Traian Băsescu: „Ce se întâmplă cu partidele astea este comic. Ce fac ele este împotriva Constituției”

„Mai degrabă ar lăsa Guvernul să guverneze, pentru că această instituție – Coaliția – nu există în Constituție” a remarcat fostul președinte Traian Băsescu, duminică, la Digi24.

„Ce se întâmplă cu partidele astea este comic” a mai spus Băsescu, la același post de televiziune, referindu-se la maniera în care au înțeles guvernarea partidele aflate în coaliție.

„Ce se întâmplă cu partidele astea este comic. Am inventat o nouă instituție, care se numește Coaliția, care coaliție a pus un guvern, cu un program discutat două luni la Cotroceni. După ce l-au votat, s-a constatat că fiecare partid are câte un vicepremier politic și s-au gândit: Ia să fim noi Coaliție în fiecare zi. Și în loc să lase Guvernul să guverneze… Dacă nu sunt de acord, dacă nu s-a făcut programul, foarte bine, Coaliția se întrunește și depune moțiune de cenzură – schimbă Guvernul… Dar ce fac ei este împotriva Constituției – nu există în Constituție această instituție atotputernică, ce domină deciziile guvernamentale”.

Potrivit fostului șef de stat, aceste formațiuni politice nu fac altceva decât „să își facă propriile socoteli” în loc să lase „Guvernul să guverneze, pentru că această instituție-Coaliția- nu există în Constituție.”

„Partidele astea pun interesele lor deasupra interesului național. România are ca interes acum o guvernare cu o cadență ridicată, cu măsuri pe care cu cât le ia mai repede, cu atât mai bine”.

