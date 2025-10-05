Prima pagină » Știri politice » Ce spune Băsescu despre GAFELE de protocol ale lui Nicușor Dan:” Încă nu este pregătit”

Ce spune Băsescu despre GAFELE de protocol ale lui Nicușor Dan:” Încă nu este pregătit”

05 oct. 2025, Știri politice
Ce spune Băsescu despre GAFELE de protocol ale lui Nicușor Dan:

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat sâmbătă seara, la Realitatea Plus, gafele de protocol ale lui Nicușor Dan. Acesta spune că actualul șef al statului „nu este încă pregătit”, dar că își va corecta greșelile.

„Încă nu e pregătit din punct de vedere al protocolului, dar sunt convins că va corecta lucrul ăsta. Însă m-am uitat foarte mult în presa românească – au încercat să îl pună pe post de anexă a lui Macron, pentru că au coborât din același microbuz și s-au dus amândoi la primirea de către regele și regina Danemarcei.

De asemenea, foarte mulți l-au atacat pentru faptul că Macron l-a primit pe Bolojan când era interimar și se întâlnește de câte ori are ocazia cu Nicușor Dan”, a declarat Traian Băsescu.

Gesturile de protocol nu trebuie privite superficial, spune fostul președinte al României.

„Aceste lucruri nu sunt nimicuri, este un mesaj – un mesaj dat Germaniei că Franța este egal puternică împreună cu România, pentru că s-a declanșat mașinăria procesului de reînarmare a Europei. Nu este ușor pentru oamenii politici care știu istorie să constate că, dintr-o dată, la ceva timp după cel de-Al Doilea Război Mondial, cerem Germaniei să se reînarmeze”, a declarat acesta.

Nicușor Dan, gafe în cascadă la Copenhaga

Președintele României, Nicușor Dan, a bifat la reuniunea Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga o serie de momente care au făcut deliciul presei și au stârnit, acasă, un val de ironii pe rețele sociale. De la priviri „pierdute” către premierul Italiei, până la confuzii de protocol și bâlbâieli în fața jurnaliștilor, șeful statului a părut mai degrabă un spectator în propria piesă de teatru.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis mesaje parțial neinteligibile partenerilor străini, în limba engleză. Ce s-a întâmplat cu drona rusească, pe care armata română a fugărit-o prin aer, dar n-a răpus-o? Asta ar fi vrut să explice președintele unui jurnalist străin, însă fără succes.

Gafa de protocol de la Timișoara

O scenă ireală a avut loc și la Timișoara cu președintele României. Nicușor Dan s-a pierdut complet în timp și spațiu, chiar în timp ce trecea în revistă Garda de Onoare. S-a învârtit în loc speriat și nedumerit, până când un ofițer a venit să-l ajute și să-i arate ce are de făcut.

