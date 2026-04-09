Traian Băsescu l-a omagiat pe Mircea Lucescu. La plecare, fostul președinte s-a oprit la o sesiune de poze cu fanii

Traian Băsescu s-a prezentat la catafalcul lui Mircea Lucescu de pe Arena Națională. În jurul orei 14:30, fostul președinte al României și-a făcut apariția la stadionul din Capitală pentru a-i aduce un ultim omagiu marelui antrenor. 

Fostul șef al statului a depus o coroană de flori și s-a închinat lângă sicriul lui Mircea Lucescu, apoi l-a îmbrățișat pe fiul acestuia, Răzvan Lucescu. Cei doi au schimbat câteva replici înainte ca Băsescu să părăsească arena.

În drumul său spre ieșire, pe treptele Arenei Naționale, Băsescu a fost orpit de alți oameni care veneau la catafalc pentru o sesiune scurtă de poze. Fostul președinte s-a fotografiat cu toată lumea și le-a urat un Paște fericit.

Traian Băsescu: „N-am de spus decât un singur cuvânt”

Fostul președinte a vorbit preț de câteva secunde și cu jurnaliștii prezenți la fața locului. Traian Băsescu a transmis un scurt mesaj de apreciere pentru cariera și viața lui Mircea Lucescu.

„N-am de spus decât un singur cuvânt. Respect pentru Mircea Lucescu! A avut o viață extraordinară dedicată sportului și României. Respect pentru Lucescu!”, a fost mesajul fostului președinte al României. 

Mii de oameni au venit să-i aducă un omagiu lui „Il Luce”

Oameni de fotbal, mari sportivi, dar și premierul României, primarul Capitalei și ministrul Afacerilor Interne au trecut pe la catafalc și și-au prezentat condoleanțele familiei antrenorului Mircea Lucescu. Astăzi este ultima zi în care publicul are acces pe stadion pentru a-și lua rămas bun de la marele tehnician.

