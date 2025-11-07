Traian Băsescu: Ungaria, dependentă de țeava Drujba. Orban nu are în momentul de față alte variante de aprovizionare cu energie decât Rusia

Traian Băsescu a comentat sceptic posibilitățile ca Viktor Orban să iasă bine din clinciul Trump-Putin, pe tema blocadei exporturilor de resurse de combustibili fosili din Rusia. Orban a pariat prostește în slugărnicia către Moscova și este dependent de conducta Drujba (Prietenia), crede fostul președinte al României.

„Revenind la întâlnirea lui Orban cu președintele Trump, Orban este într-o situație dificilă. Țara (Ungaria) nu are în momentul de față alte variante de aprovizionare cu energie decât Rusia, conducta Drujba. Mai este un lucru de care de data asta este el responsabil. Din slugărnicia lui față de Moscova, a refuzat să creeze alternative la aprovizionarea cu gaze și cu țiței a Ungariei, ceea ce-i creează probleme deosebit de mari în momentul de față.

Eu cred că el s-a dus acolo să ceară o înțelegere cu Trump, o tentativă care eu cred că este inutilă, pentru că nu se pot face excepții. Dacă se fac excepții, începem cu o lungă listă de țări care au probleme și nu le convine să schimbe sistemul de aprovizionare cu energie”, sintetizează Traian Băsescu.

