Donald trump menționează România în discuția cu Viktor Orban: Îi plac pe români. Avem o relație foarte bună cu țara

În cadrul întâlnirii de la Casa Albă dintre Viktor Orban și Donald Trump, un reporter l-a întrebat pe președintele american care este situația trupelor americane din România. În replică, Donald Trump a dat un răspuns liniștitor pentru România – Relația cu România este foarte bună. Trupele americane nu pleacă nicăieri.

Jurnalist: Vorbind despre Europa — luna trecută ați spus că nu veți retrage trupele americane din Europa. Totuși, două săptămâni mai târziu, Pentagonul a anunțat decizia de a retrage un număr semnificativ de soldați din România. Ați revenit asupra deciziei sau Pentagonul a ignorat ceea ce ați spus

Trump: Ceea ce facem este că ajustăm, mutăm trupele — numărul total rămâne același, doar redistribuim oamenii. Îmi plac românii, sincer. Cred că sunt oameni grozavi. Pete [Hegseth], poate vrei să adaugi ceva aici?

Hegseth: Desigur. Nu, totul a fost coordonat cu Casa Albă. Face parte din viziunea noastră asupra Europei. Trupele vor rămâne în România, doar că vom modifica rotațiile și numărul celor care participă la ele.

Trump: Iar relația cu România este foarte bună, nu-i așa?

Hegseth: Da, este foarte bună.

Știre în curs de actualizare.