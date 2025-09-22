Traian Băsescu vrea introducerea serviciului militar obligatoriu

Traian Băsescu a făcut declarații în direct la România TV despre introducerea serviciului militar obligatoriu. Fostul șef de stat a făcut trimitere la tinerele generații.
Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre necesitatea ca România, dar și populația acestei țări să fie pregătite să se apere singure până la sosirea sprijinului NATO, în caz de conflict militar.
Băsescu a mai adăugat că tinerele generații trebuie să fie educate să folosească arme și a spus că în alte țări s-a început deja acest proces.
„Când facem ceva pentru noi? Când ne hotărâm să învățăm ca tinerele generații să învețe să țină o pușcă în mână? Sunt țări care deja au început să facă acest lucru, iar România stă să vină americanul”, a declarat fostul președinte, în direct la România TV.
Fostul președinte a pus accent pe faptul că țara noastră trebuie să aibă o armată suficient de pregătită, dar și o populație instruită pentru apărare, ca să reacționeze în situații critice.
„Acordul NATO spune că, până vine NATO, trebuie să te poți apăra: să ai o armată instruită suficient de mare și o populație pregătită să ia arma în mână. Să ne ferească, dar dacă nu ne păzește, să fim pregătiți”, a mia adăugat Traian Băsescu.
Nu este prima dată când Traian Băsescu vine cu această propunere
În luna aprilie a acestui an, Traian Băsescu declara pentru Euronews faptul că România își riscă securitatea națională prin lipsa de pregătire militară a populației. La acel moment, cu numai câteva săptămâni înainte de alegeri, el a punctat că politicienii garantau că nu introduc armata obligatorie, tocmai pentru a câștiga imagine.
