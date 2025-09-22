Traian Băsescu a făcut declarații în direct la România TV despre introducerea serviciului militar obligatoriu. Fostul șef de stat a făcut trimitere la tinerele generații.

Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre necesitatea ca România, dar și populația acestei țări să fie pregătite să se apere singure până la sosirea sprijinului NATO, în caz de conflict militar.

Traian Băsescu vrea introducerea serviciului militar obligatoriu

Băsescu a mai adăugat că tinerele generații trebuie să fie educate să folosească arme și a spus că în alte țări s-a început deja acest proces.

„Când facem ceva pentru noi? Când ne hotărâm să învățăm ca tinerele generații să învețe să țină o pușcă în mână? Sunt țări care deja au început să facă acest lucru, iar România stă să vină americanul”, a declarat fostul președinte, în direct la România TV.

Fostul președinte a pus accent pe faptul că țara noastră trebuie să aibă o armată suficient de pregătită, dar și o populație instruită pentru apărare, ca să reacționeze în situații critice.

„Acordul NATO spune că, până vine NATO, trebuie să te poți apăra: să ai o armată instruită suficient de mare și o populație pregătită să ia arma în mână. Să ne ferească, dar dacă nu ne păzește, să fim pregătiți”, a mia adăugat Traian Băsescu.

Nu este prima dată când Traian Băsescu vine cu această propunere

În luna aprilie a acestui an, Traian Băsescu declara pentru Euronews faptul că România își riscă securitatea națională prin lipsa de pregătire militară a populației. La acel moment, cu numai câteva săptămâni înainte de alegeri, el a punctat că politicienii garantau că nu introduc armata obligatorie, tocmai pentru a câștiga imagine.

