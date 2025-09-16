Valentin Stan: Nu există procedură pentru a exclude o țară din NATO

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat o întrebare apărută în presa americană privind libertatea de exprimare și posibila excludere a unor țări din NATO. Analistul a ironizat scenariile lansate și a explicat că, procedural, o astfel de situație nu este posibilă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

La începutul discuției, Stan a amintit de o întrebare adresată de presa americană cu privire la România și libertatea de exprimare. El a subliniat reacția oficială, potrivit căreia președintele SUA ar fi pregătit să folosească și forța economică sau militară. În opinia sa, ideile propagate au fost mai degrabă exagerări mediatice.

Presa americană are ideea că unele țări ar putea fi date afară din NATO

Analistul spune că nu există niciun mecanism care să permită excluderea unei țări din Alianța Nord-Atlantică.

Ce-ai făcut, Marius? La o întrebare a presei americane cu privire la încălcarea libertății de exprimare și la încălcarea libertății de a candida în lume cu România pe primul loc, micuța Karoline Leavitt spune, bă, președintele SUA e gata să folosească puterea economică și militară. Auzi, cum e chestia asta că președintele SUA este pregătit să folosească puterea economică și militară când umbli tu pe la libertatea de exprimare?Crezi că-i adevărat? Dragul meu, să știi, te informez, poate nu ești la curent. Nu există procedură ca să poți exclude o țară din NATO, știai? Nu știai, îți spun eu. Bă, dar presa americană are această idee, că poate ar trebui unii dați afară din NATO.

Să nu fie vorba despre noi

La acest punct, Marius Tucă a intervenit și a comentat scurt, sugerând că asemenea speculații pot fi riscante și pentru România.

Să nu fie vorba despre noi, spune Marius Tucă.

