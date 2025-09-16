Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Nu există procedură pentru a exclude o țară din NATO

Valentin Stan: Nu există procedură pentru a exclude o țară din NATO

Alexandra Anton
16 sept. 2025, 10:37, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Nu există procedură pentru a exclude o țară din NATO
Valentin Stan: Nu există procedură pentru a exclude o țară din NATO

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat o întrebare apărută în presa americană privind libertatea de exprimare și posibila excludere a unor țări din NATO. Analistul a ironizat scenariile lansate și a explicat că, procedural, o astfel de situație nu este posibilă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

La începutul discuției, Stan a amintit de o întrebare adresată de presa americană cu privire la România și libertatea de exprimare. El a subliniat reacția oficială, potrivit căreia președintele SUA ar fi pregătit să folosească și forța economică sau militară. În opinia sa, ideile propagate au fost mai degrabă exagerări mediatice.

Presa americană are ideea că unele țări ar putea fi date afară din NATO

Analistul spune că nu există niciun mecanism care să permită excluderea unei țări din Alianța Nord-Atlantică.

Ce-ai făcut, Marius? La o întrebare a presei americane cu privire la încălcarea libertății de exprimare și la încălcarea libertății de a candida în lume cu România pe primul loc, micuța Karoline Leavitt spune, bă, președintele SUA e gata să folosească puterea economică și militară. Auzi, cum e chestia asta că președintele SUA este pregătit să folosească puterea economică și militară când umbli tu pe la libertatea de exprimare?Crezi că-i adevărat? Dragul meu, să știi, te informez, poate nu ești la curent. Nu există procedură ca să poți exclude o țară din NATO, știai? Nu știai, îți spun eu. Bă, dar presa americană are această idee, că poate ar trebui unii dați afară din NATO.

Să nu fie vorba despre noi

La acest punct, Marius Tucă a intervenit și a comentat scurt, sugerând că asemenea speculații pot fi riscante și pentru România.

 Să nu fie vorba despre noi, spune Marius Tucă.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Europa are o singură ȘANSĂ – să se alieze cu China”

Dan Dungaciu: „Sper că în ROMÂNIA vor fi oameni suficient de lucizi ca să își asume rezultatul alegerilor”

Marian Vanghelie: „L-am ajutat cu ANUMITE lucruri pe Traian Băsescu, dar era neserios”

Viorica Dăncilă: „NIMENI nu ne va scoate din Uniunea Europeană”

Ion Cristoiu: „Nicușor DAN are nevoie ca la Externe și Apărare să fie doi analfabeți”

Ion Cristoiu: „Fâșia GAZA va fi bombardată și anexată”

Ion Cristoiu: „Rusia nu va accepta niciodată să fie avioane americane în ROMÂNIA”

Mediafax
Dominic Fritz recunoaște: Liderii coaliției nu reușesc să se înțeleagă pe reforma administrației, se transmite „un semnal prost”
Digi24
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
Cancan.ro
Ce a făcut Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după accidentul cauzat. Avem SINGURELE IMAGINI
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
22 de persoane, inclusiv Călin Georgescu și Horațiu Potra, trimise în judecată pentru tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
Digi24
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
Cancan.ro
Surpriza zilei: Ella Vișan are iubit! Cum a reacționat jumătatea ei când a văzut imaginile fierbinți cu Teo la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Mamele din România ar putea primi suma de 2.250 de lei, timp de un an
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Capital.ro
Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Este acuzat de tentativă la lovitură de stat
Evz.ro
Anca Dinicu, victima unui incident în parcare. Vinovatul a fugit de la locul faptei
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
ALINA, în vizorul fetelor din „Casa Iubirii”! Cum a reacționat Lia când a văzut-o alături de Robert în CAMERA ROȘIE: „Mai frumoasă nu există”. Noua concurentă a atras deja toate privirile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre oprire și staționare?
ACTUALITATE Nicușor și drona. Mircea Dinescu, DEDICAȚIE pentru președintele României după episodul dronei: „S-o caute de ouă sau halva”
11:28
Nicușor și drona. Mircea Dinescu, DEDICAȚIE pentru președintele României după episodul dronei: „S-o caute de ouă sau halva”
PODCAST Va duce creșterea TVA la explozia prețurilor la case? Alexandru Chirilă: „Piața imobiliară a fost foarte susținută în ultimii ani”
11:21
Va duce creșterea TVA la explozia prețurilor la case? Alexandru Chirilă: „Piața imobiliară a fost foarte susținută în ultimii ani”
EXTERNE JD Vance: „Cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui trași la răspundere. Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
11:13
JD Vance: „Cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui trași la răspundere. Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
EXTERNE Donald Trump dă în JUDECATĂ cotidianul The New York Times pentru calomnie. Preşedintele SUA solicită despăgubiri de 15 miliarde de dolari
11:10
Donald Trump dă în JUDECATĂ cotidianul The New York Times pentru calomnie. Preşedintele SUA solicită despăgubiri de 15 miliarde de dolari
BREAKING NEWS Călin Georgescu este trimis OFICIAL în judecată. Ancheta e gata. Fostul candidat la președinție este acuzat de COMPLICITATE la instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale
11:00
Călin Georgescu este trimis OFICIAL în judecată. Ancheta e gata. Fostul candidat la președinție este acuzat de COMPLICITATE la instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale
VIDEO Alexandru Chirilă explică la Pastila Financiară care este cea mai simplă metodă de a genera venituri PASIVE: „Sunt investiții cu venit fix”
10:57
Alexandru Chirilă explică la Pastila Financiară care este cea mai simplă metodă de a genera venituri PASIVE: „Sunt investiții cu venit fix”