Trailerul serialului TV Harry Potter: Tot ce știm până acum. Premiera va avea loc de Crăciun

Prima privire asupra reinterpretării serialului TV cu buget mare de către HBO a cărților bestseller de J.K. Rowling dezvăluie, de asemenea, că primul sezon va avea premiera de Crăciun – nu în 2027, așa cum se vehicula anterior.

Promo-ul de două minute ne oferă o privire asupra lumii vrăjitorilor repornite, cu scene în care Harry este hărțuit, amenințat cu o foarfecă și îl întâlnește pe Hagrid pentru prima dată, relatează The Times.

În jurnal se spune: „Nu este nimic special la Harry Potter – cel puțin asta spune mereu mătușa lui Petunia. La 11 ani de la nașterea sa, o scrisoare de admitere la Școala de Magie și Vrăjitorie Hogwarts îi deschide lui Harry o lume ascunsă: una a distracției, prieteniei și magiei. Dar această nouă aventură vine cu riscuri mari, deoarece Harry este forțat să înfrunte un inamic periculos din trecutul său.”

Teaserul include o succesiune alertă de imagini cu locuri simbolice (debaraua familiei Dursley, Hogwarts Express), personaje cunoscute (Dumbledore, Snape și Draco Malfoy) și replici memorabile. Printre ele se remarcă și interpretarea lui Janet McTeer în rolul Minervei McGonagall, cu celebrul „Domnul Potter”, care va fi cu siguranță pe placul fanilor.

Primele reacții au fost în general pozitive, chiar dacă unii se plâng de lipsa de magie din trailer, iar fanii subliniază că paleta de culori este mult mai închisă în comparație cu filmul original.

