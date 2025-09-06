Transfăgărășanul, ÎNCHIS astăzi pentru o competiție de triatlon

Circulația rutieră pe Transfăgărășan este oprită sâmbătă, 6 septembrie, între Barajul Vidraru și Bâlea Lac, pentru desfășurarea unei competiții sportive.

Astfel, centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunțat că traficul rutier va fi închis sâmbătă, 6 septembrie, între orele 07.00 și 18.00, pe DN 7C (Transfăgărășan), între kilometrii 62 și 116, respectiv pe sectorul cuprins între Barajul Vidraru și Bâlea Lac.

Această măsură a fost luată pentru desfășurarea unei competiții de triathlon pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România.

Prin urmare, Poliția îi sfătuiește pe șoferi să respecte restricțiile de circulație impuse și să–și planifice din timp rutile alternative pentru a evita blocajele.

