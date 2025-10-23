Transparență totală la Timișoara. Primarul Fritz a dat aproape 100.000 de euro pe o toaletă care se deschide singură, din greșeală. Astfel că, în acest oraș, oamenii care riscă să își facă nevoile în această toaletă modernă riscă să fie văzuți de oricine. Iar asta pentru că toaleta care a costat aproape 100.000 de euro se deschide automat, din greșeală.

De precizat este că administrația Fritz a luat două astfel de toalete.

”Toaletele inteligente au fost achiziționate prin licitație publică, la prețul de 379.934 lei + TVA –toaleta din Parcul Civic și la prețul de 383.327 lei + TVA – toaleta din Parcul Lidia. Costurile au inclus atât proiectarea, cât și și execuția lucrărilor și materialele folosite. Termenul de execuție este de două luni de la începerea lucrărilor. Astfel de achiziții s-au făcut și în alte orașe din țară, în anii trecuți, spre exemplu la Brașov s-au cumpărat toalete inteligente în anul 2023 la prețul de 243.500 lei, doar achiziție, fără execuție de lucrări”, au transmis reprezentații Horticultura pentru Sursa de Vest.

sursa foto&video: Opinia Timisoarei

