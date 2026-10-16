Trebuie îndepărtate de la geam plantele de apartament, odată cu venirea frigului? Le afectează sau nu variațiile mari de temperatură?

Putem spune, uitându-ne la vremea de afară și la data din calendar, că frigul a venit deja, iar mulți optează chiar pentru a porni căldura în apartamente. Mai mult, viscolul a „măturat” Poiana Brașov, iar imaginile spectaculoase cu prima ninsoare viscolită de toamnă la Postăvaru au făcut înconjurul internetului.

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Plantele de apartament ținute, de regulă, la geam, necesită o schimbare de poziție. La întrebarea dacă trebuie îndepărtate de la geam plantele de apartament, odată cu venirea frigului și dacă le afectează sau nu variațiile mari de temperature, răspunsul este că da. Odată cu venirea frigului și pornirea căldurii, este recomandat să muți plantele de la geam, mai ales dacă stau pe un pervaz rece sau deasupra unui calorifer încins. Să explicăm și de ce.

Trecerea bruscă de la frigul de la fereastră sau curenții de aer rece care intră pe la garnitură, la căldura uscată venită de la calorifer creează un șoc puternic. Plantele reacționează prin ofilire, căderea bruscă a frunzelor sau a bobocilor.

Caloriferele pornite scad drastic umiditatea din aer, iar geamul rece răcește și rădăcinile din ghiveci, încetinind sau blocând absorbția apei.

Mai mult, atunci când aerisești camera, aerul înghețat de afară lovește direct frunzele plantelor, ceea ce poate duce la arsuri sau degerături pe frunziș, chiar și la plante tropicale obișnuite cu temperaturi constante.

Așadar, dacă nu dorești ca plantele tale să fie afectate, le poți muta în locuri ferite de căldura de la calorifer, dar unde, totuși, să poată beneficia de lumină naturală.