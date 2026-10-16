Într-o postare de pe platforma de socializare X, consilierul Santiago Caputo al președintelui argentinian Javier Milei a declarat că Regatul Unit al Marii Britanii a devenit „o colonie islamică”, făcând referire la alegerea în funcția de deputat a lui Sagal Abdi-Wali, o politiciană musulmană origine somaleză. Caputo a făcut apel ca Argentina trebuie să recupereze Insulele Falkland.

Acuzând Regatul Unit că a fost „colonizat de islam”, Caputo spune că Insulele Falkland (sau Insulele Malvine) trebuie readuse sub controlul Argentinei pentru a împiedica „un stat islamic” să dobândească influență asupra Atlanticului de Sud.

La scurt timp, președintele argentinian Javier Milei a postat pe rețelele de socializare o caricatură generată cu AI, în care este ilustrată Argentina în forma unui „Leu de Pământ” și Regatul Unit în forma unui „Leu de Mare”. Leul de mare este înfricoșat de apariția leului argentinian, care rage furios spre acesta.

Trump a revizuit poziția diplomatică a SUA față de disputa dintre Regatul Unit și Argentina

El a descris acest demers drept o cauză a întregului Occident creștin. Președintele argentinian Javier Milei, aflat la conducere din 2023, a distribuit postarea consilierului Caputo pe platforma X, pe fondul tensiunilor în creștere cu Marea Britanie pe seama suveranității insulelor, potrivit The Guardian.

Președintele american Donald Trump a reaprins disputa pentru Insulele Falkland după ce a spus că SUA și-ar putea revizui poziția față de Marea Britanie: „întotdeauna revizuiesc fiecare poziție. Aceasta este doar una dintre multele.”

„Țara dumneavoastră nu a fost acolo să mă ajute. A fost destul de tristă, toată treaba”, a spus Trump, referindu-se la fostul premier britanic Keir Starmer și la explicația acestuia că Marea Britanie nu avea nave disponibile pentru a participa la Operațiunea „Furie Epică” dusă împotriva Iranului în primăvara acestui an.

„Statele Unite iau în considerare această schimbare de poziție deoarece știu că Argentina are un partener de încredere, aliniat valorilor occidentale, într-o poziție strategic importantă, care poate fi un aliat valoros în deceniile următoare”, a declarat Milei într-un discurs televizat la nivel național.

Despre Războiul Malvinelor din 1982

Pe 2 aprilie 1982, armata Argentinei a lansat o invazie asupra Insulelor Falkland, forțând garnizoana britanică să se predea.

Pe 5 aprilie 1982, prim-ministrul britanic de atunci, conservatoarea Margaret Thatcher, a trimis o forță navală britanică în Atlanticul de Sud. Bombardierele britanice au tras în pozițiile argentiniene de pe insule, iar submarinul britanic HMS Conqueror a scufundat crucișătorul argentinian ARA General Belgrano, rezultând moartea a 323 de oameni.

Aeronavele argentiniene au lovit distrugătorul HMS Scheffield, cauzând pierderi mari de vieți. Regatul Unit, susținut de președintele american Ronald Reagan, a trmis trupe printr-o operațiune amfibie și au capturat Insulele după bătălia de la Goose Green. Forțele argentiniene s-au predat la Port Stanley și insulele au revenit sub controlul Marii Britanii.

649 de militari argentinieni, 255 de militari britanici și 3 localnici au murit în urma războiului ce s-a încheiat pe 14 iunie 1982. Relațiile diplomatice dintre Regatul Unit și Argentina au fost refăcute după summitul de la Madrid din 1989.

Insulele Falkland sau Insulele Malvine, un arhipelag din Atlanticul de Sud, au calitatea de teritoriu britanic de peste mări cu autoguvernare internă.

Sursa Foto: X