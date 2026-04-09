Tren infestat cu ploșnițe între Timișoara și Arad. CFR Călători a retras din circulație vagonul afectat. Care sunt procedurile

Galerie Foto 3

Tren infestat cu ploșnițe între Timișoara și Arad. În urma sesizărilor trimise de un călători, marți, 7 aprilie 2026, CFR Călători a retras din circulație vagonul afectat. Persoana în cauză a descoperit printre scaunele unui vagon o colonie de ploșnițe.

În cursul zilei de 7 aprilie 2026, o persoană care se afla în trenul R 2029 Timișoara Nord – Arad a observat o colonie de ploșnițe printre scaunele unui vagon. În acest sens, călătorul a fotografiat și filmat insectele, apoi a făcut o sesizare către CFR Călători. Imaginile au ajuns și în presa locală.

Ploșnite într-un vagon de tren / foto: Tion.ro

Vagon infestat cu ploșnițe

Reprezentanții CFR Călători au explicat care este procedura în acest caz. Vagonul de tren a fost retras din circulație și s-a dispus aplicarea procedurii de dezinsecție și deratizare. Procedura are loc de cel puțin 3 ori la interval de 2 zile, transmit reprezentanții.  De altfel, compania a transmis faptul că asemenea situații sunt rare. Ele ar apărea din cauza introducerii accidentale a insectelor prin bagajele pasagerilor. În fiecare an, CFR Călători plătește sute de mii de lei pentru salubrizarea vagoanelor, a automotoarelor din stațiile mari, precum și a ramelor electrice.

„În cazul de față, vagonul în care a fost identificat incidentul semnalat (din compunerea trenului R 2029 Timișoara Nord – Arad din 07.04.2026) a fost retras din circulație și s-a dispus aplicarea peste rând a procedurii de dezinsecție și deratizare de cel puțin 3 ori la interval de 2 zile.

Soluția specială de dezinsecție este aplicată în toate spațiile vagonului, nu doar pe scaune și podea, procedura urmând a fi reluată după câteva zile, timp de o lună de zile. În locul vagonului afectat a fost introdus în circulație alt material rulant”, au transmis reprezentanții CFR Călători, potrivit publicației locale Tion.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ; captură video Tion

Recomandarea video

Citește și

DECES Omagiu pentru Mircea Lucescu. Fanii își pot lua rămas bun de la „Il Luce”, la Arena Națională, și astăzi, până la ora 20:00
09:33
Omagiu pentru Mircea Lucescu. Fanii își pot lua rămas bun de la „Il Luce”, la Arena Națională, și astăzi, până la ora 20:00
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „NATO va rămâne doar pe hârtie. Angajamentul american în securitatea europeană s-a terminat”
09:30
Ștefan Popescu: „NATO va rămâne doar pe hârtie. Angajamentul american în securitatea europeană s-a terminat”
SPORT „La următorul termen ar trebui să se accepte”. Lovitură în procesul cu 37 de milioane de euro miză dintre Steaua și FCSB
09:30
„La următorul termen ar trebui să se accepte”. Lovitură în procesul cu 37 de milioane de euro miză dintre Steaua și FCSB
SPORT Primul antrenor care îl refuză pe Gigi Becali. „Niciodată să nu spui niciodată, dar în așa condiții nu m-aș mai duce”
09:00
Primul antrenor care îl refuză pe Gigi Becali. „Niciodată să nu spui niciodată, dar în așa condiții nu m-aș mai duce”
ENERGIE Câte resurse sunt necesare pentru a produce un singur kilowatt oră, de fapt
08:47
Câte resurse sunt necesare pentru a produce un singur kilowatt oră, de fapt
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Iranul este și mai stimulat acum să ajungă la statutul de putere nucleară instalată și să își întărească puterea balistică”
08:30
Ștefan Popescu: „Iranul este și mai stimulat acum să ajungă la statutul de putere nucleară instalată și să își întărească puterea balistică”
Mediafax
Informare meteorologică ANM. Cum va fi vremea de Paștele ortodox
Digi24
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
Cancan.ro
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Adevarul
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Mediafax
Presa maghiară: „Acest aspect îi doare foarte tare pe români. Nivelul lor de trai a scăzut față de cel al maghiarilor”
Click
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Digi24
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
Cancan.ro
Ce MESAJ a scris Gică Hagi pe coroana funerară depusă la căpătâiul lui Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai pură stea din Univers

Cele mai noi

Trimite acest link pe