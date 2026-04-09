Tren infestat cu ploșnițe între Timișoara și Arad. CFR Călători a retras din circulație vagonul afectat. Care sunt procedurile

Tren infestat cu ploșnițe între Timișoara și Arad. În urma sesizărilor trimise de un călători, marți, 7 aprilie 2026, CFR Călători a retras din circulație vagonul afectat. Persoana în cauză a descoperit printre scaunele unui vagon o colonie de ploșnițe.

În cursul zilei de 7 aprilie 2026, o persoană care se afla în trenul R 2029 Timișoara Nord – Arad a observat o colonie de ploșnițe printre scaunele unui vagon. În acest sens, călătorul a fotografiat și filmat insectele, apoi a făcut o sesizare către CFR Călători. Imaginile au ajuns și în presa locală.

Vagon infestat cu ploșnițe

Reprezentanții CFR Călători au explicat care este procedura în acest caz. Vagonul de tren a fost retras din circulație și s-a dispus aplicarea procedurii de dezinsecție și deratizare. Procedura are loc de cel puțin 3 ori la interval de 2 zile, transmit reprezentanții. De altfel, compania a transmis faptul că asemenea situații sunt rare. Ele ar apărea din cauza introducerii accidentale a insectelor prin bagajele pasagerilor. În fiecare an, CFR Călători plătește sute de mii de lei pentru salubrizarea vagoanelor, a automotoarelor din stațiile mari, precum și a ramelor electrice.

„În cazul de față, vagonul în care a fost identificat incidentul semnalat (din compunerea trenului R 2029 Timișoara Nord – Arad din 07.04.2026) a fost retras din circulație și s-a dispus aplicarea peste rând a procedurii de dezinsecție și deratizare de cel puțin 3 ori la interval de 2 zile.

Soluția specială de dezinsecție este aplicată în toate spațiile vagonului, nu doar pe scaune și podea, procedura urmând a fi reluată după câteva zile, timp de o lună de zile. În locul vagonului afectat a fost introdus în circulație alt material rulant”, au transmis reprezentanții CFR Călători, potrivit publicației locale Tion.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ; captură video Tion