Tronul America a reapărut. Vasul de ceremonii a fost replicat spre deliciul devoratorilor de artă subțiri

Rene Pârșan
31 oct. 2025, 19:14, Actualitate
Tronul America, vasul de toaletă din aproape 100 kg aur masiv de 18 karate furat din Palatul Blenheim din Marea Britanie, a fost replicat. Opera realizată de artistul Maurizio Cattelan a atras aproximativ 100.000 de vizitatori atunci când a fost expus pentru prima dată în baia Muzeului Guggenheim din New York, în 2016.  Trei ani mai târziu, hoții, înarmați cu ciocane, l-au furat într-un jaf îndrăzneț de cinci minute de la Palatul Blenheim din Marea Britanie, preia Antena3CNN.

Vasul a fost realizat din aur de 18 carate și cântărea aproximativ 98 de kilograme. „America” fusese asigurată pentru suma de 5,7 milioane de euro, au aflat procurorii. La momentul furtului, toaleta era evaluată la 3,4 milioane de euro.

Tronul America este o satiră, la fel ca Banana cu scotch, dar nu este nici de departe cel mai celebru. Scaunul de ceremonii al regelui Împăratului Carol al IV-lea din Castelul Karlstein, Cehia, este cel mai apreciat de cunoscătorii subțiri.

Deși autorii au fost condamnați la începutul acestui an, WC-ul opulent și complet funcțional, intitulat „America”, nu a fost niciodată găsit, fiind considerat tăiat sau topit pentru aurul în sine, care valorează milioane.

Oferit la schimb lui Donald J. Trump

Dar aceasta nu este sfârșitul poveștii pentru sculptura satirică, care a fost oferită odată președintelui Donald J. Trump în timpul primului său mandat, în locul unei picturi de Van Gogh cerute de administrația sa (contraoferta a fost, conform raportărilor, ignorată).

Cattelan a declarat anterior că a realizat mai multe ediții ale lucrării „America”, iar acum o a doua ediție va debuta într-un mod neașteptat și strălucitor pe piața de artă luna viitoare, potrivit CNN.

Sotheby’s din New York va vinde lucrarea, care se află în mâini private (și anonime) din 2017, pe 18 noiembrie. Asta înseamnă că sculptura va fi din nou expusă publicului pentru o perioadă limitată de timp, când casa de licitații o va instala în baia de la etajul patru al noului său sediu pentru 10 zile înainte de vânzare. De data aceasta, însă, vizitatorii nu vor putea să o folosească, conform Sotheby’s.

„Ușa va rămâne deschisă”, a spus David Galperin, șeful departamentului de artă contemporană de la Sotheby’s, râzând.

Valoarea WC-ului, estimată în aur

Dar vânzarea acestei lucrări „America” va fi determinată de greutatea sa în aur, prețul va fi undeva în jurul a 10 milioane de dolari, conform valorii actuale (cu prețul aurului stabilind recent maxime istorice), plus orice valoare pe care colecționarii o vor atribui lucrării.

„America” este multe lucruri: un comentariu ironic asupra lumii artei și asupra Statelor Unite, dar și un obiect de chin pentru publiciștii de artă și declarațiile lor grandioase. (Muzeul Guggenheim o descria cândva ca o oportunitate de „intimitate fără precedent cu o lucrare de artă.”) Și această ediție ar putea fi de fapt singura fizică existentă, potrivit Sotheby’s.

Și această ediție ar putea fi de fapt singura fizică existentă, potrivit Sotheby’s. Deși lucrarea este o ediție de trei, casa de licitații nu crede că a treia a fost încă replicată.

Dincolo de istoria dramatică a sculpturii, Galperin a spus că „America” este o lucrare importantă a secolului XXI, având o linie directă de legătură cu arta modernă de referință (vezi: urinalul cu capul în jos al lui Marcel Duchamp din 1917, „Fountain”), dar cu relevanță contemporană.

