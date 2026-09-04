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Trotinetele electrice închiriate, interzise în parcurile din București și la evenimentele stradale. PMB anunță noi restricții

Trotinetele electrice închiriate, interzise în parcurile din București și la evenimentele stradale. PMB anunță noi restricții
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Primăria Municipiului București anunță noi măsuri pentru limitarea folosirii trotinetelor electrice de închiriat în parcurile Capitalei și la evenimentele stradale cu public numeros. Operatorii Lime, Bolt și Splash au fost chemați la discuții de reprezentanții PMB, iar aceștia au transmis că sunt de acord cu noile restricții.

Reprezentanții Primăriei Capitalei au discutat cu principalii operatori de trotinete electrice din București, precum și cu polițiile locale de sector, în vederea limitării utilizării acestor vehicule în zonele aglomerate și în spațiile verzi.

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Viteza, redusă de la 5 km/h la 0 km/h

Potrivit PMB, în parcurile din centrul orașului, viteza trotinetelor electrice de închiriat va fi redusă de la 5 km/h la 0 km/h. Practic, utilizatorii nu vor mai putea circula cu trotinetele în aceste zone. Anterior, sistemele operatorilor limitau automat viteza la 5 km/h atunci când trotineta intra într-un parc. Noua măsură presupune însă blocarea completă a vehiculelor.

”Trotinetele electrice de închiriat, complet restricționate în parcurile din #București și la evenimentele stradale! Am chemat la discuții principalii operatori de trotinete din Capitală și polițiile locale de sector. Le-am cerut ca în parcurile din Centrul istoric al orașului, viteza trotinelor electrice să fie redusă de la 5 km/h la 0 km/h. În trecut, dacă intrai cu ea în parc, automat viteza maximă pe care o puteai atinge scădea la 5km/h. De acum, cei care merg pe trotinete electrice închiriate nu le vor mai putea folosi. Regula se va aplica și la evenimentele stradale cu public mare”, a transmis Primăria Capitalei.
Reprezentanții Lime, Bolt și Splash au avut o reacție pozitivă la solicitările Primăriei Capitale: ”Răspunsul din partea celor de la Lime, Bolt și Splash a fost unul pozitiv și le mulțumim pentru asta.
Iar cei de la Lime ne-au comunicat că aveau deja această restricție implementată în parcurile Herăstrău, Cișmigiu, Tineretului și Carol.
Trotinetele electrice sunt INTERZISE în parcurile pe care le administrăm, încă din octombrie 2025.
Sancțiunile ajung la 500 lei”, a punctat PMB.
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