Tesla a lansat la Austin, Statele Unite ale Americii, primele vehicule Cybercab. Acestea fac parte din serviciul său de robotaxi: mașini aurii, cu două locuri, care circulă fără volan și pedale, iar pasagerul nu are niciun control fizic asupra condusului.

Compania pregătea de câteva săptămâni lansarea, iar Musk a răspuns ”da” atunci când a fost întrebat dacă intenționează să ”inunde Austinul” cu astfel de vehicule. Deocamdată, realitatea este mai modestă: înainte de eveniment, în Texas erau înregistrate 45 de vehicule Cybercab, parte dintr-o flotă Tesla de 420 de vehicule autonome în acest stat.

Cybercab nu folosește tehnologia lidar ( n.r. Light Detection and Ranging- este o tehnologie avansată de teledetecție care utilizează impulsuri laser pentru a măsura distanțe și a genera hărți tridimensionale extrem de precise ale mediului înconjurător) și nici radar pentru a interpreta ceea ce se întâmplă în jurul său. Tesla își menține strategia bazată pe camere și software, o decizie care poate reduce semnificativ costul fiecărui vehicul și ar putea permite o extindere rapidă, dacă se dovedește că sistemul funcționează în condiții de siguranță.

Waymo are o strategie complet diferită

Waymo gândește exact invers. După ce a depășit pragul de 200 de milioane de mile, adică aproximativ 320 de milioane de kilometri, parcurși complet autonom, compania deținută de Alphabet și-a rezumat poziția în urmă cu câteva zile într-un mod cât se poate de direct: ”camerele sunt incredibile, dar nu sunt suficiente”.

Robotaxiurile Waymo combină camere, lidar și radar pentru a avea mai multe modalități de a detecta automobilele, pietonii și obstacolele.

Discuția devine cu atât mai importantă cu cât Cybercab transportă acum pasageri reali, iar în interior nu există un șofer pregătit să preia controlul volanului în cazul în care ceva merge prost. Tesla poate apela însă, în anumite situații, la operatori aflați la distanță, notează larazon.es.

Tesla nu pornește de la un istoric perfect

Compania nu are nici un istoric lipsit de incidente. Robotaxiurile sale au fost implicate în evenimente nedorite în timpul extinderii serviciului și au înregistrat, în primele luni analizate în Austin, o rată a coliziunilor mai mare decât cea înregistrată de șoferii umani.

Punerea în funcțiune a câtorva zeci de Cybercab reprezintă doar începutul. Tesla trebuie să demonstreze că poate încărca, curăța, repara și gestiona mii de curse fără ca aceste operațiuni să ducă la creșterea excesivă a costurilor.

Compania va trebui, de asemenea, să convingă autoritățile de reglementare și pasagerii că un automobil fără volan și pedale poate circula în siguranță.

Waymo are un avantaj în ceea ce privește amploarea operațiunilor: compania deține mii de robotaxiuri și oferă de ani de zile curse complet autonome. Acest lucru nu înseamnă însă că tehnologia sa este infailibilă. În această vară, Waymo a fost nevoită să retragă temporar vehicule de pe autostrăzi după mai multe incidente asociate unor zone în care se desfășurau lucrări.

Musk își menține, de asemenea, intenția de a vinde Cybercab persoanelor fizice înainte de sfârșitul anului 2026, deși normele din Statele Unite limitează comercializarea vehiculelor fără volan și pedale, iar până în prezent nu există o dată definitivă pentru acest lucru.

De aceea, Austin va reprezenta acum cel mai important test. Tesla nu mai trebuie să demonstreze că poate construi un robotaxi spectaculos, ci că poate dovedi, cursă după cursă, că pariul său pe camere și software poate susține o rețea autonomă la scară largă.