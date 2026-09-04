JD Vance refuză să numească „război” conflictul cu Iranul: „În acest moment nu există schimb de focuri”

JD Vance susține că actualul conflict cu Iranul nu ar trebui numit „război” și afirmă că traficul prin Strâmtoarea Ormuz a revenit aproape la nivelul anterior confruntărilor. Declarațiile vin după noi lovituri americane asupra unor ținte iraniene.

Vicepreședintele american JD Vance încearcă să reducă percepția unei escaladări militare cu Iranul într-un moment sensibil pentru administrația Trump. Vance susține că situația actuală nu poate fi descrisă drept un „război”, deși SUA au lovit de două ori ținte iraniene în ultimele zile.

Întrebat dacă războiul din Iran se va încheia până la alegerile de la jumătatea mandatului, Jd Vance a spus:

„Eu nu aș numi asta un război. În acest moment nu au loc schimburi de focuri. Recunosc că au existat zone în care situația s-a agravat.”, a declarat JD Vance, potrivit The New York Times.

Sursa video – X/@atrupar

Reacția lui Vance vine într-un moment în care conflictul iranian devine o problemă politică tot mai sensibilă pentru administrația republicană înaintea alegerilor „midterms” din toamnă.

Trump ia în calcul încheierea brucă a războiului

Potrivit Wall Street Journal, Donald Trump ar analiza inclusiv posibilitatea de a declara pur și simplu încheierea conflictului, în încercarea de a pune capăt unei confruntări care durează deja de aproximativ șase luni.

Situația de pe teren rămâne însă tensionată. Statele Unite au atacat de două ori ținte din Iran în ultimele zile, iar Teheranul a promis că va răspunde dur. Unul dintre atacuri ar fi provocat moartea a patru persoane aflate la o nuntă, potrivit informațiilor provenite din Iran.

Întrebat despre incident, Vance a pus sub semnul întrebării informațiile furnizate de autoritățile iraniene, dar a confirmat că Washingtonul investighează cazul.

„Presa de stat iraniană nu a relatat cu adevărat într-un mod fiabil despre ceea ce s-a întâmplat în acest conflict până acum, așa că sunt extrem de sceptic în această privință”, a afirmat JD Vance.

Statele Unite desfășoară totuși „o anchetă amănunțită”, a precizat vicepreședintele.

Vance a evitat să ofere un termen pentru încheierea ostilităților. Amintim că Donald Trump spunea la începutul conflictului, că este vorba doar despre o confruntare care ar urma să dureze cel mult câteva săptămâni.

Vance: Traficul prin Ormuz a revenit aproape la normal

Casa Albă încearcă în ultimele zile să transmită un alt mesaj important: criza din Strâmtoarea Ormuz ar fi aproape depășită. Ruta maritimă este vitală pentru piața energetică mondială, fiind unul dintre principalele puncte de tranzit pentru petrolul și gazele exportate din regiunea Golfului.

„Dacă ne întoarcem cu trei luni în urmă, în ceea ce privește petrolul și gazele care ieșeau din Strâmtoarea Ormuz din cauza amenințărilor iraniene, nu era aproape nimic. Acum, ne-am întors aproape la situația de dinaintea conflictului”, a declarat JD Vance.

Donald Trump a transmis un mesaj similar într-un interviu acordat postului britanic GB News.

„Avem un mare control asupra Strâmtorii Ormuz. Lăsăm să treacă 30, 40 de nave pe noapte”, a declarat Donald Trump.

Administrația americană prezintă și cifre privind revenirea transporturilor energetice. Secretarul american al Energiei a afirmat luni că aproximativ 17 milioane de barili de petrol au tranzitat strâmtoarea.

Nivelul este prezentat de administrația americană ca fiind apropiat de cele aproximativ 20 de milioane de barili înregistrate înaintea conflictului.

Datele privind numărul efectiv al navelor care traversează zona arată însă o situație mult mai complicată.

Nave „fantomă” în Ormuz. Traficul real este greu de stabilit

După blocarea strâmtorii de către Teheran, la 1 martie, traficul navelor care transportă materii prime, inclusiv hidrocarburi, îngrășăminte și minerale, s-a prăbușit. Media a coborât la aproximativ 10 traversări pe zi, de la aproximativ 95 în luna februarie, potrivit unei analize AFP realizate pe baza datelor platformei Kpler.

Acordul dintre Washington și Teheran pentru negocieri de pace, semnat la jumătatea lunii iunie, a produs o revenire temporară. Traficul a urcat atunci la aproximativ 36 de traversări zilnice.

Reluarea confruntărilor pe 8 iulie a schimbat din nou situația, media coborând la aproximativ 15 traversări pe zi în perioada cuprinsă între acel moment și 22 august.

Există însă o problemă suplimentară care face dificilă stabilirea cu precizie a traficului real prin Ormuz.

Potrivit Kpler, din 8 iulie, aproximativ două treimi dintre traversări au devenit „fantomă” sau necunoscute, comparativ cu mai puțin de 1% înaintea conflictului. Este vorba despre nave detectate de o parte și de alta a strâmtorii, dar al căror traseu exact nu poate fi reconstruit cu certitudine.

Transponderele dezactivate, bruiajul semnalelor și lipsa unor imagini satelit suficiente complică monitorizarea transporturilor maritime și fac ca amploarea reală a revenirii traficului să fie dificil de stabilit în mod real.