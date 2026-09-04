Compania aeriană Air China a inaugurat, la începutul lunii septembrie, prima rută regulată de pasageri dintre China și România. Lansarea acestei rute reprezintă o premieră pentru piața aviatică românească. Cursa a fost întîmpinată cu jeturi de apă pe Aeroportul Otopeni, în cadrul unui ritual cunoscut drept „Botezul avionului”.

Potrivit oficialilor companiei, noul serviciu conectează Beijing, București și Zagreb, oferind atât zboruri internaționale, cât și conexiuni regionale.

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„Botezul avionului” la Otopeni

Cursa a fost întâmpinată cu jeturi de apă pe Aeroportul Otopeni, în cadrul unui ritual cunpscut drept „Botezul avionului”.

Ritualul cu jeturi de apă care întâmpină un avion se numește „Water Salute” (Salutul cu apă) sau „Botezul avionului”. Acesta este una dintre cele mai frumoase și respectate tradiții din aviație, fiind folosit ca formă de celebrare sau onorare.

Atunci când este realizat pentru prima oară, ritualul marchează de regulă borul inaugural al unei noi rute comerciale, lansarea unei noi companii aeriene pe un aeroport sau intrarea în serviciu a unui model nou de aeronavă.

Cursele vor fi operate de 3 ori pe săptămână

Primul zbor pe ruta Beijing – București – Zagreb a fost programat pentru dimineața zilei de 4 septembrie 2026. Cursele vor fi operate de 3 ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri, scrie Forbes România.

Aeronavele vor decola de pe Aeroportul Internațional Beijing Capital și vor ateriza pe Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni), înainte de a continua spre capitala Croației.

Durata estimată a zborului direct dintre Beijing și București este de aproximativ 10 ore și 30 de minute. Segmentul dintre București și Zagreb va dura în jur de o oră și 10 minute.

Biletele vor putea fi rezervate în perioada următoare

Pentru această rută, Air China va utiliza aeronave Airbus A330-200, disponibile în mai multe configurații. În funcție de versiune, avioanele pot transporta între 219 și 283 de pasageri, cu locuri atât la clasa business, cât și la clasa economică.

Compania chineză a anunțat că biletele vor putea fi rezervate în perioada următoare prin intermediul site-ului său oficial. Totodată, Air China va comercializa bilete și pentru segmentul București – Zagreb, fără ca pasagerii să fie nevoiți să continue călătoria către China.

Moment cheie pentru relațiile dintre România și China

Lansarea acestei rute reprezintă o premieră pentru piața aviatică românească, ținând cont că până în prezent nu au existat zboruri regulate directe de pasageri între România și China. În acest moment, singurele curse fără escală dintre cele două țări sunt zborurile cargo operate de compania românească Romcargo Airlines pe ruta București – Ürümqi.

Reluarea zborurilor directe dintre București și Beijing marchează un moment important pentru relațiile dintre România și China, atât din perspectiva transportului aerian, cât și la nivel de turism, comerț și schimburile economice dintre cele două țări.