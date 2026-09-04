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Trump cere Curții Supreme să-i permită restricționarea votului prin corespondență înainte de „midterm”. Milioane de americani aleg această metodă

Trump cere Curții Supreme să-i permită restricționarea votului prin corespondență înainte de
Donald Trump | Foto - Mediafax
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Administrația Trump cere din nou Curții Supreme să permită aplicarea decretului care înăsprește regulile votului prin corespondență. Disputa ajunge la cea mai înaltă instanță americană cu doar două luni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, cunoscute în America sub numele de „midterms”.

Administrația Trump duce din nou la Curtea Supremă una dintre cele mai sensibile dispute electorale din Statele Unite.

Cu numai două luni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, Casa Albă încearcă să obțină permisiunea de a aplica un decret prezidențial care introduce reguli mult mai stricte pentru votul prin corespondență, o metodă folosită de milioane de americani și criticată constant de actualul președinte.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Solicitarea a fost transmisă joi Curții Supreme a Statelor Unite, dominată de o majoritate conservatoare, relatează Associated Press.

În centrul conflictului se află decretul semnat de Donald Trump pe 31 martie, prin care administrația încearcă să modifice procedurile aplicabile votului prin corespondență.

Măsura a fost contestată în instanță de un grup de state conduse de democrați și a trecut deja prin mai multe răsturnări de situație juridice.

Trump critică de ani întregi votul prin corespondență și continuă să lege această metodă de scrutin de înfrângerea sa în alegerile prezidențiale din 2020 în fața democratului Joe Biden, rezultat pe care președintele nu l-a recunoscut nici în ziua de azi.

Trump obținuse o victorie provizorie la Curtea Supremă

Pe 24 august, administrația Trump obținuse o victorie provizorie la Curtea Supremă. Fără să se pronunțe asupra fondului disputei, instanța permisese temporar intrarea în vigoare a decretului.

Judecătorii conservatori au considerat că suspendarea măsurii de către un tribunal federal fusese prematură, întrucât Serviciul Poștal al Statelor Unite (USPS) nu publicase încă regulile necesare pentru aplicarea acesteia. Situația s-a schimbat însă numai trei zile mai târziu.

După publicarea regulilor USPS, pe 27 august, judecătoarea federală care analizase cazul a suspendat din nou decretul.

Administrația Trump cere acum Curții Supreme să intervină pentru a doua oară și să permită aplicarea măsurilor.

Ce schimbă decretul lui Trump pentru votul prin corespondență

Una dintre cele mai controversate prevederi vizează crearea unei liste federale a alegătorilor considerați eligibili să voteze. Practic, decretul ordonă serviciilor federale de imigrare și Administrației Securității Sociale să contribuie la constituirea acestei baze de date.

În același timp, USPS ar urma să nu livreze buletinele de vot prin corespondență decât persoanelor care figurează pe lista federală. Măsura ar modifica semnificativ actualul sistem american, în care administrarea alegerilor este în mare parte responsabilitatea statelor.

Tocmai această intervenție a puterii executive federale în regulile electorale se află în centrul disputelor juridice declanșate de decret.

Pentru administrația Trump, argumentul este legat de securitatea și integritatea procesului electoral. Pentru adversarii măsurii, problema este dacă președintele are autoritatea constituțională de a impune prin decret asemenea schimbări și dacă noile proceduri riscă să îngreuneze exercitarea dreptului de vot pentru alegători eligibili care sunt împotriva lui Trump.

WASHINGTON, D.C., UNITED STATES – JUNE 24: U.S. President Donald Trump speaks during the kick-off celebration for the Great American State Fair on the National Mall in Washington, D.C., on June 24, 2026. The fair will be held from June 25 to July 10, 2026, as part of celebrations marking the 250th anniversary of U.S. independence. Mehmet Eser / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Curtea Supremă nu s-a pronunțat încă definitiv asupra acestor chestiuni de fond.

Bătălia juridică vine cu două luni înaintea alegerilor pentru Congres

Momentul în care administrația Trump încearcă să obțină aplicarea decretului este deosebit de sensibil. Statele Unite se apropie de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, scrutin care va decide controlul asupra Congresului și care poate schimba radical echilibrul politic de la Washington pentru următorii doi ani ai mandatului prezidențial.

Republicanii intră în campanie într-un context complicat. Sondajele indică un nivel foarte ridicat de nemulțumire față de Donald Trump, iar în interiorul Partidului Republican există temeri că situația politică haotică și imprevizibilă a președintelui ar putea afecta candidații formațiunii în cursele pentru Congres.

Una dintre principalele mize este Camera Reprezentanților, unde pierderea majorității ar oferi democraților posibilitatea de a bloca o parte importantă a agendei legislative a Casei Albe.

Există îngrijorări și în privința Senatului, ceea ce ridică miza alegerilor din noiembrie și mai mult.

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