Percheziții la Universitatea Ovidius din Constanța. Procurorii DNA au descins la Facultatea de Medicină

Percheziții la Universitatea Ovidius din Constanța. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție de la Serviciul Teritorial Constanța au descins la Facultatea de Medicină, în dimineața zilei de vineri, 4 septembrie 2026.

Perchezițiile procurorilor DNA sunt în desfășurare iar anchetatorii anticorupție constănțeni ridică acte și aparatură electronică.

Sondaj Gândul Ce îți dorești de la viitorul guvern? Scăderea taxelor

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Scăderea deficitului bugetar

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Creșterea pensiilor Vezi rezultate

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Surse judiciare arată pentru Gândul că dosarul este deschis în anul 2026, iar faptele cercetate în dosar sunt de dare și luare de mită.

Perchezițiile de vineri ar viza fraudarea unor examene de la Facultatea de Medicină iar membrii unor comisii de examinare ar fi vizați.

Astăzi avea loc proba de admitere din sesiunea de toamnă pentru specializarea Balneofiziokinetoterapie.

În prezent, conducerea executivă a Facultății de Medicină este asigurată de decanul prof. univ. dr. Doina-Ecaterina Tofolean, alături de o echipă formată din cinci prodecani: conf. univ. dr. Emma Gheorghe (Asigurarea și evaluarea calității), prof. univ. dr. Sanda Jurja (Imagine, comunicare și activitate didactică), ș.l. univ. dr. Loredana Hanzu-Pazara (Cercetare științifică, relații internaționale și studenți străini), conf. univ. dr. Laurențiu-Tony Hangan (Management, dezvoltare academică și probleme ale studenților) și prof. univ. dr. Ariadna-Petronela Fildan (Management, dezvoltare academică și probleme ale rezidenților).