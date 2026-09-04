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Revine canicula. ANM, atenționare meteo de ultimă oră și prognoză specială pentru București

Revine canicula. ANM, atenționare meteo de ultimă oră și prognoză specială pentru București
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Revine canicula, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). A fost emisă o avertizare cod galben, valabilă de sâmbătă – ora 10:00  – până duminică la ora 21:00.

Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

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Sâmbătă (5 septembrie) în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă.

  • Disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.
  • Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia, anunță ANM.

În intervalul 05 septembrie, ora 10 – 05 septembrie, ora 21:00, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Sursa – ANM.

9 grade, cea mai scăzută temperatură a dimineții, potrivit ANM

În această dimineață, la ora 08:00, potrivit ANM, au fost averse de ploaie la Ploiești. Termometrele arătau 16 grade Celsius. Nu a plouat, la aceeași oră, în alte regiuni ale României.

Cea mai scăzută temperatură a dimineții – doar 9 grade Celsius – s-a înregistrat la Iezer.

  • În București au fost 17 grade, iar cerul acoperit de nori.

Sursa – ANM

  • La aceeași oră erau 21 de grade la Sulina și 20 de grade la Constanța.
  • La Craiova s-au înregistrat 17 grade, au fost 21 de grade la Drobeta-Turnu Severin, 18 grade la Călărași și 17 grade la Brăila.

În Moldova, termometrele au arătat 14 grade la Suceava și 16 grade la Iași. A fost ceva mai rece în Banat – 15 grade la Arad și 16 grade la Timișoara.

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