Revine canicula, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). A fost emisă o avertizare cod galben, valabilă de sâmbătă – ora 10:00 – până duminică la ora 21:00.

Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

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Sâmbătă (5 septembrie) în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă.

Disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia, anunță ANM.

În intervalul 05 septembrie, ora 10 – 05 septembrie, ora 21:00, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

9 grade, cea mai scăzută temperatură a dimineții, potrivit ANM

În această dimineață, la ora 08:00, potrivit ANM, au fost averse de ploaie la Ploiești. Termometrele arătau 16 grade Celsius. Nu a plouat, la aceeași oră, în alte regiuni ale României.

Cea mai scăzută temperatură a dimineții – doar 9 grade Celsius – s-a înregistrat la Iezer.

În București au fost 17 grade, iar cerul acoperit de nori.

La aceeași oră erau 21 de grade la Sulina și 20 de grade la Constanța.

La Craiova s-au înregistrat 17 grade, au fost 21 de grade la Drobeta-Turnu Severin, 18 grade la Călărași și 17 grade la Brăila.

În Moldova, termometrele au arătat 14 grade la Suceava și 16 grade la Iași. A fost ceva mai rece în Banat – 15 grade la Arad și 16 grade la Timișoara.