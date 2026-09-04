Revine canicula, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). A fost emisă o avertizare cod galben, valabilă de sâmbătă – ora 10:00 – până duminică la ora 21:00.
Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.
Sâmbătă (5 septembrie) în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă.
În intervalul 05 septembrie, ora 10 – 05 septembrie, ora 21:00, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.
În această dimineață, la ora 08:00, potrivit ANM, au fost averse de ploaie la Ploiești. Termometrele arătau 16 grade Celsius. Nu a plouat, la aceeași oră, în alte regiuni ale României.
Cea mai scăzută temperatură a dimineții – doar 9 grade Celsius – s-a înregistrat la Iezer.
În Moldova, termometrele au arătat 14 grade la Suceava și 16 grade la Iași. A fost ceva mai rece în Banat – 15 grade la Arad și 16 grade la Timișoara.