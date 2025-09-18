TROTINETELE electrice, interzise pe străzi într-un oraș din România, după un accident în care un adolescent de 15 ani a murit

Primăria dintr-un oraș din România a decis să retragă trotinetele electrice de pe domeniul public, după o tragedie cumplită în care un băiat de 15 ani a murit într-un accident. Doar în primele șapte luni din 2025, peste 1.500 de accidente cu trotinete electrice au fost raportate în România, potrivit datelor oficiale.

Trotinetele electrice au devenit populare în marile orașe pentru mobilitatea lor rapidă și costuri reduse, însă lipsa reglementărilor clare și neutilizarea echipamentelor de protecție fac ca riscurile să fie chiar și fatale. Autoritățile din Piatra Neamț au luat o decizie radicală după o tragedie în care un adolescent și-a pierdut viața.

Astfel, autoritățile locale retras acordul pentru amplasarea trotinetelor electrice pe străzi, invocând riscurile tot mai mari pentru siguranța cetățenilor.

Măsura vine după ce un minor de 15 ani s-a dezechilibrat pe o trotinetă electrică și a căzut pe carosabil, pe strada Ștefan cel Mare.

„În urma verificărilor efectuate de poliţişti, s-a stabilit faptul că, în timp ce un minor, în vârstă de 15 ani, din Piatra-Neamţ, se deplasa pe o trotinetă electrică, s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe partea carosabilă. (…) Din păcate, unitatea medicală în care era internat a declarat decesul minorului”, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție Neamț, citat de Agerpres.

Peste 1.500 de accidente cu trotinete electrice în România

Datele oficiale arată că numai în primele șapte luni din 2025 s-au produs peste 1.500 de accidente rutiere în care au fost implicate trotinete electrice.

Numeroși cetățeni acuză că aceste mijloace de transport, deși practice, pun în pericol pietonii și șoferii.

„Sunt un pericol pentru toată lumea. Şi pentru şoferi, şi pentru pietoni. Se întâmplă multe accidente. Lasă oriunde trotinetele, poţi să te împiedici”, a declarat o femeie din Mureș.

Decizia Primăriei Piatra Neamț ar putea declanșa măsuri similare și în alte orașe din țară, în contextul creșterii numărului de accidente mortale.