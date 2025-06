Truc tradițional pentru a scăpa de viermii din cireșe. Ai nevoie doar de 2 produse

Tu știai acest truc tradițional care te poate ajuta să scapi de viermii din cireșe? Vei avea nevoie doar de 2 produse din bucătărie, pentru a curăța fructele. Iată mai jos, în articol, metoda pe care ai putea să o abordezi, acasă.

În această perioadă, cireșele pot fi achiziționate de la diverse tarabe din piețe, dar și din centrele comerciale. Fructul este râvnit de mulți clienți, mai ales că poate fi consumat atât în stare naturală, cât și sub formă de gem, dulceață sau compot. Prețul unui kilogram de cireșe a ajuns chiar și la 150 de lei, în diverse zone din țară. Alți comercianți, cel puțin după Paște, au ales să reducă prețul kilogramului de cireșe la jumătate. Chiar și așa, cu greu poți găsi acest fruct cu un preț sub 25 de lei per kilogram, în acest moment.

Totuși, atunci când sunt cumpărate din magazin sau culese din recolta proprie, cireșele pot conține, uneori, viermi. Același aspect poate fi valabil și în cazul vișinelor. Însă, cum poți îndepărta eficient și natural aceste nevertebrate? Deși unii dintre specialiști susțin că nu prezintă un pericol pentru sănătate, mulți consumatori aleg să curețe fructele cu simț de răspundere.

Truc tradițional pentru a scăpa de viermii din cireșe

Pentru a scăpa rapid, dar natural și eficient, de viermii din cireșe, vei avea nevoie de două produse. Este o metodă tradițională folosită de bunici și vei avea nevoie de sare și apă. Practic, după ce cumperi sau culegi cireșele, le poți pune într-un castron și peste ele torni apă și sare.

La fiecare litru de apă se va adăuga o lingură cu sare. Cireșele vor sta timp de un sfert de oră în apă, iar viermii vor ieși din fruct, arată Fanatik.

