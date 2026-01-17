Trucul care te ajută să afli dacă încărcătorul telefonului tău este fake sau nu. Trei semne prin care îți dai seama

Mii de utilizatori dau vina pe baterie atunci când telefonul lor nu se încarcă corect, dar adevărata problemă constă în încărcătoarele contrafăcute care inundă piața. Trei semne vizuale dezvăluie în 30 de secunde dacă acel adaptor ieftin este o capcană pentru dispozitivul tău. Verificarea portului, cablului și certificărilor te pot scăpa de eventualele reparații.

Spre exemplu, încărcătoarele contrafăcute sunt o problemă pentru smartphone-urilor din Spania, unde 40% dintre accesoriile vândute sunt replici necertificate. Telefonul se descarcă brusc, se supraîncălzește sau pur și simplu refuză să se încarce la 100%, iar prima suspiciune cade pe baterie. Dar vinovatul este adesea adaptorul pe care l-ați cumpărat la jumătate de preț, publică Que.

Atenție la logo și greutate

Mărci precum Apple, Samsung și Xiaomi își imprimă logo-urile cu gravură laser sau relief perfect aliniate, în timp ce încărcătoarele contrafăcute prezintă logo-uri neclare, descentrate sau estompate. Numele tehnologiei de încărcare rapidă (Quick Charge, SuperVOOC, Power Delivery) ar trebui să fie clar vizibil și fără greșeli de ortografie. Un adaptor generic care omite aceste specificații tehnice este un semn imediat de contrafacere, scrie Que.es.

De asemenea, greutatea dezvăluie și contrafacerea: un încărcător original încorporează componente de calitate și circuite de protecție care adaugă grame vizibile atunci când îl ții în mână. Copiile folosesc materiale plastice ieftine și componente electronice inferioare, rezultând o greutate semnificativ mai mică. Acest detaliu, combinat cu finisaje brute sau margini neregulate, confirmă că produsul nu este original.

Verificați certificatele de securitate tipărite

Măsurați viteza reală de încărcare

Testul suprem

Testul suprem necesită conectarea încărcătorului la smartphone timp de fix cinci minute, cu ecranul oprit. Un adaptor original de 30W ar trebui să încarce aproximativ 500 mAh în acest timp, echivalentul unei creșteri vizibile de 5% a capacității bateriei. Aplicații precum AccuBattery afișează miliamperii pe minut (mAh) care intră în dispozitiv în timp real, expunând imediat încărcătoarele contrafăcute. Încărcătoarele false depășesc rareori 50-80 mAh pe minut, chiar și atunci când pe etichetă promovează 65W sau mai mult.

Examinați cablul și conexiunile USB

Conectorii originali au contacte aurii sau argintii perfect aliniate, cu numărul exact de pini conform standardului (USB-C are 24 de pini, Lightning are 8). Contrafăcutele reduc numărul de pini sau utilizează metale oxidabile care își pierd rapid conductivitatea.

