Prima pagină » Actualitate » Mașinile pe benzină și motorină pierd teren în fața vehiculelor electrice după saltul uriaș al prețurilor la pompă

Mașinile pe benzină și motorină pierd teren în fața vehiculelor electrice după saltul uriaș al prețurilor la pompă

Bianca Dogaru
Galerie Foto 2

Interesul europenilor pentru mașinile cu motor pe benzină sau diesel a scăzut brusc la un minim istoric de 18% în luna martie, imediat după ce atacurile din Iran au trimis prețurile la pompă spre praguri de neatins. În acest timp, vehiculele electrice au devenit noua țintă a clienților, după ce au atins o cotă record de 67% în preferințele de configurare pe marile platforme de vânzări online, conform profit.ro.

Sursa foto: Envato

Majorarea rapidă a prețului la petrol a produs un cutremur în industria auto chiar din primele două săptămâni ale lunii martie. Dacă în februarie mașinile clasice reprezentau 26% din alegerile cumpărătorilor, scumpirile vertiginoase de la stațiile de alimentare au tăiat acest interes aproape la jumătate.

Șoc la pompă, salt la priză

Specialiștii confirmă faptul că fiecare leu adăugat la prețul litrului de motorină împinge tot mai mulți oameni spre propulsia pe baterie. Această schimbare de optică vine și pe fondul apariției unor modele electrice mult mai accesibile, care au eliminat treptat diferența de preț față de mașinile tradiționale. De asemenea, teama de a rămâne fără energie în drum a dispărut odată cu extinderea rețelelor de încărcare și creșterea autonomiei bateriilor moderne.

Deși interesul pentru mașini electrice explodează la nivel european, în România efectul se va lăsa așteptat până în perioada mai-iunie. Acest decalaj apare din cauza legislației care permite o perioadă de până la 90 de zile între achiziție și înmatricularea propriu-zisă a vehiculului.

Totuși, drumul României spre o flotă auto verde a suferit o frână puternică în trecut. Scăderea subvenției de la 10.000 de euro la doar 3.700 de euro a eliminat din piață numeroși clienți, spre deosebire de țări precum Germania sau Franța, unde ajutoarele de stat generoase au revitalizat imediat vânzările.

Cele mai noi

Trimite acest link pe