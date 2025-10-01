TRUCUL prin care să cureți ecranul televizorului, fără zgârieturi. Cele trei lucruri care trebuie evitate

Curățarea ecranului televizorului nu este o acțiune neapărat complicată, cât necesară. Este important să curățați regulat ecranul televizorului pentru a preveni acumularea de praf și murdărie.

Astfel, cu doar câțiva pași simpli și obiecte pe care le ai prin casă poți să elimini praful și petele și, în același timp, să protejezi suprafața de eventuale zgârieturi sau deteriorări, scrie Libertatea.

Prin urmare, se recomandă mișcări blânde, circulare – de la centru către margini – pentru a distribui presiunea uniform și pentru a evita deteriorarea stratului protector al ecranului.

Nu trebuie folosite niciodată șervețele de hârtie, lavete abrazive sau substanțe chimice agresive, deoarece acestea pot lăsa urme permanente sau pot uza suprafața. Cel mai bine ar fi să aveți o cârpă specială din microfibră destinată doar pentru această utilizare, astfel încât să nu transferați resturi de murdărie de pe alte suprafețe.

Un truc suplimentar ar fi să ștergeți mai întâi marginile și rama televizorului, unde se adună cel mai mult praf, și abia apoi să treceți la ecranul propriu-zis.

Totodată, potrivit sursei citate, puteți folosi o perie cu peri moi sau o pensulă mică de pictor pentru a îndepărta praful din orificiile de ventilație și de pe butoane, astfel încât acesta să nu se depună din nou pe ecran.

FOTO – Caracter ilustrativ: Envato