Trucul simplu prin care poți CURĂȚA adidașii albi. Vor arăta ca noi!

Trucul simplu prin care poți CURĂȚA adidașii albi

Preferați de multe persoane, adidașii albi au un singur minus: se murdăresc foarte repede. Cum le putem reda strălucirea?

Una din cele mai bune metode de curățare este folosirea bicarbonatului de sodiu și a pastei de dinți, scrie bzi.ro.

Amestecul aplicat cu o periuță veche înlătură petele dificile și redă albul strălucitor al adidașilor.

Talpa adidașilor se curăță cu o combinație „miraculoasă” de apă caldă și…detergent lichid.

Clorul nu este de preferat în cazul adidașilor albi, deoarece va duce la îngălbenirea și deteriorarea materialului!

Cum se curăță adidașii albi

Adidașii din piele naturală sau ecologică se curăță cu șervețele umede pentru bebeluși, apă cu săpun cu ph neutru și alte substanțe „blânde”.

Modelele din pânză pot fi spălate manual sau la mașina de spălat, la temperaturi scăzute, pentru a nu le distruge.

O soluție optimă este folosirea unui săculeț pentru rufe, care le protejează în timpul spălării.

Uscarea se realizează manual, la temperatura camerei, departe de surse de căldură, iar, pentru a-și păstra forma, interiorul adidașilor trebuie umplut cu hârtie absorbantă, până se usucă definitiv.

Zi de zi, adidașii pot fi protejați cu spray-uri speciale, împotriva apei și a prafului.

Autorul recomandă:

Sursa foto: Capturi youtube