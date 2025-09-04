Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și judecător CCR: ”Cel mai probabil legea pensiilor magistraților va intra în vigoare”

Intuind că în Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție se va vota pentru sesizarea Curții Constituționale în privința neconstituționalității noi legi a pensiilor, Gândul l-a contactat pe fostul ministru al Justiției și judecător CCR, prof. univ. Tudorel Toader pentru ca acesta să explice ce șanse au magistrații la CCR.

“Protestul magistraților are ca principală solicitare determinarea Guvernului să retragă proiectul de lege privind reforma pensiei speciale și a vârstei de pensionare. Astăzi, când vorbim, proiectul de lege nu mai poate fi retras de către Guvern, pentru că deja a fost adoptat prin angajarea răspunderii. În controlul a priori, înainte de promulgarea legii de către președintele

Republicii, publicarea în Monitorul Oficial și intrarea în vigoare, va fi supus controlului de constituționalitate. Exprim convingerea faptului că, în cel mai scurt timp, CCR va adopta o decizie conformă exigențelor constituționale, moment în care protestul rămâne fără obiect. Și în cazul sesizării CCR de către Înalta Curte, și dacă Opoziția va sesiza CCR-ul pe proiectul privind pensiile magistraților – dar nu știm dacă o va face, eu susțin că, cel mai probabil, CCR va respinge obiecția de neconstituționalitate, legea va intra în vigoare, producând efecte juridice în sensul așteptărilor societăți civile!”, a declarat Tudorel Toader pentru Gândul.

Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătoarea Lia Savonea, a convocat pentru joi, ora 13.30, Secțiile Unite ale ÎCCJ pentru a stabili dacă instanța supremă sesizează Curtea Constituțională în privința noii legi a pensiilor de serviciu ale magistraților.

În ședinta de la ICCJ, judecătorii Înaltei Curți au votat în unanimitate sesizarea CCR. Au fost 86 de voturi exprimate din 86.

În ce privește Opoziția, AUR a depus deja moțiuni de cenzură pe celelalte 4 proiecte din „Pachetul 2 de austeritate”, însă, nu și pe cel al pensiilor magistraților — astfel că acesta este considerat adoptat.