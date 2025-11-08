Turcia emite mandate de ARESTARE pentru Netanyahu și 36 de oficiali israelieni. Acuzații de „genocid” și „crime împotriva umanității” comise în Gaza

Tensiunile dintre Turcia și Israel ating un nou nivel, după ce Parchetul General din Istanbul a decis să emită mandate de arestare pentru „genocid” și „crime împotriva umanității” pe numele lui Benjamin Netanyahu și altor 36 de oficiali israelieni. Inclusiv ministrul Apărării și șeful Securității sunt pe această listă.

În total, transmite Parchetul General, 37 de persoane sunt vizate de mandate de arestare.

„Genocid și crime comise în mod sistematic”

Procurorii turci nu au furnizat lista completă, dar AFP notează că, pe lângă premierul Benjamin Netanyahu, au fost emise mandate de arestare și pe numele lui Israël Katz, ministru al Apărării, Itamar Ben Gvir, șeful Securității, și Eyal Zamir, șeful Statului Major israelian.

Într-un comunicat de presă, Parchetul General din Istanbul denunță „genocidul și crimele împotriva umanității comise în mod sistematic de către statul israelian în Gaza”. Ca urmare a acestor acțiuni, „mii de civili nevinovați, în special femei și copii, și-au pierdut viața, mii de persoane au fost rănite, iar așezările umane au fost distruse”.

În context, turcii oferă și alte exemple: „În urma atacului asupra Spitalului Baptist Al-Ahli, din 17 octombrie 2023, 500 de persoane și-au pierdut viața, iar la 29 februarie 2024 Spitalul de Prietenie Turco-Palestinian a fost bombardat de soldații israelieni, echipamentele medicale fiind distruse în mod intenționat”.

„Gaza a fost pusă sub blocadă și victimelor li s-a refuzat accesul la ajutor umanitar”, mai arată justiția turcă.

Israelul a recunoscut atacurile asupra unităților medicale, dar la momentul respectiv a justificat loviturile prin faptul că în acele spitale se ascundeau luptători ai Hamas.

Turcia este una dintre țările cele mai critice față de războiul dus de Israel în Palestina. Anul trecut, Ankara s-a alăturat procedurii pentru genocid lansate de Africa de Sud împotriva Israelului la Curtea Internațională de Justiție CIJ.

Poziția Israelului: „O cascadorie de PR”

Israelul „respinge ferm” mandatele de arestare emise de Parchetul din Istanbul, a anunțat ministrul de Externe. Gideon Saar nu doar că a respins demersul turcilor, dar a descris acest demers drept „o cascadorie de PR”.

Într-o declarație oficială publicată pe rețeaua de socializare X, în care condamnă anunțul Turciei, ministrul israelian de Externe l-a numit un „tiran” pe președintele Recep Tayyip Erdogan.

„Procuratura din Istanbul – care, după cum ne amintim, a orchestrat recent arestarea primarului orașului Istanbul doar pentru că a îndrăznit să candideze împotriva lui Erdogan – a emis, acum, «mandate de arestare» împotriva liderilor și oficialilor israelieni de top.

În Turcia lui Erdogan, sistemul judiciar a fost transformat, de mult, într-un instrument pentru reducerea la tăcere a rivalilor politici și pentru arestarea jurnaliștilor, judecătorilor și primarilor.

Israel respinge cu fermitate și dispreț ultima acțiune de PR a tiranului Erdogan”, a scris pe X ministrul israelian de Externe.

The Istanbul Prosecutor’s Office – which, as recalled, recently orchestrated the arrest of the Mayor of Istanbul merely for daring to run against Erdoğan – has now issued “arrest warrants” for Israeli leaders and senior officials. In Erdoğan’s Turkey, the judiciary has long… — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) November 7, 2025

Avertismentul ONU: ce se întâmplă în Cisiordania

Pe de altă parte, tot vineri, 7 noiembrie, Biroul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare, un organism ONU, a anunțat că cel puțin 264 de atacuri au fost comise de coloniștii isralieni împotriva palestinienilor din Cisiordania, numai în luna octombrie. Acesta este cel mai mare număr de atacuri din 2006 încoace.

„Din 2006, OCHA a documentat peste 9.600 de astfel de atacuri. Aproximativ 1.500 dintre acestea au avut loc doar în acest an, ceea ce înseamnă 15% din total”, a transmis structura ONU.

De asemenea, OCHA a mai comunicat că, până la data de 5 noiembrie, 42 de copii palestinieni au fost uciși de autoritățile israeliene în decursul anului 2025 – „Asta înseamnă că unul din cinci palestinieni uciși de forțele israeliene în Cisiordania a fost un copil”.

Deși Cisiordania, o regiune locuită de 2,7 milioane de palestinieni, este considerată esențială pentru constituirea unui stat palestinian, guvernele israeliene au continuat extinderea coloniilor.

Peste o jumătate de milion de coloniști israelieni locuiesc în Cisiordania, cu toate că ONU și cele mai multe state consideră că acest colonii nu respectă dreptul internațional.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 761. SUA au depus la ONU un proiect de rezoluție care susține planul lui Trump pentru Gaza

Ministru israelian: „F*ck Erdogan”. De ce se ÎNJURĂ cei doi oficiali

Trump avertizează Israelul: „Dacă anexează Cisiordania și Samaria, SUA își retrag sprijinul”