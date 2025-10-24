Ministru israelian: „F*ck Erdogan”. De ce se ÎNJURĂ cei doi oficiali

Amichai Chikli, ministrul israelian al Diasporei evreiești, l-a înjurat pe președintele turc Recep Tayyip Erdoğan pe platforma X.

Ministrul a reacționat dur la acuzațiile președintelui turc la adresa Israelului.

„În lumina amenințărilor neobosite din partea dictatorului jihadist Erdogan,cred că am ajuns la un punct în care avem nevoie să adăugăm în minunatul slogan:

„F*k Hamas, F*k Erdogan”

Motivul pentru care ministrul israelian l-a înjurat pe Erdogan

Ministrul a citat o postare a antreprenorului Mario Nawfal, potrivit căruia Erdogan acuza Israelul pentru încălcarea armistițiului mediat de SUA din Fâșia Gaza. La întoarcerea din călătoria sa din zona Golfului Persic, Erdogan a declarat că Hamas respectă armistițiul, iar Israelul îl încalcă.

Președintele turc a solicitat comunității internaționale condusă de SUA pentru a căuta o soluție și a cere presiuni reale asupra Israelului prin sancțiuni, interzicerea vânzării de arme americane către IDF și alte consecințe.

„Dacă Israelul nu oprește focul, lumea trebuie să-l tragă la răspundere. Convoaiele turcești cu ajutoare guvernamentale și din partea ONG-urilor sunt deja pe drum spre Gaza”, a spus Erdogan.

Amichai Chikli este născut pe 12 septembrie 1981, la Ierusalim, din doi părinți israelieni care au emigrat din Franța. Ca majoritatea bărbaților israelieni apți pentru serviciul militar, s-a alăturat forțelor IDF și a servit în Brigada Golani și în unitatea navală Shayetet 13.

Din 2022, el este membru al Partidului Likud și ministrul Diasporei. El a îndeplinit și funcția de ministru al Echității Sociale între 2022-2024.

Trump a avertizat Israelul

Donald Trump a declarat într-un interviu acordat revistei Time că anexarea regiunilor Cisiordania și Samaria de către Israel nu se va întâmpla. Președintele american a dat asigurări că dacă Israelul va anexa Cisiordania, va pierde sprijinul militar și financiar din partea Statelor Unite.

„Mi-am dat cuvântul țărilor arabe. Dacă se întâmplă – Israelul își va pierde tot sprijinul din partea SUA”, a spus Trump.

În interviu, Trump a spus i-a transmis un mesaj premierului israelian Benjamin Netanyahu:

„Bibi, nu poți lupta împotriva lumii. Poți duce câteva bătălii – dar lumea este împotriva ta. Și Israelul este un loc foarte mic în comparație cu lumea”.

