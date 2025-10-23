Prima pagină » Știri externe » Trump avertizează Israelul: Dacă anexează Cisiordania și Samaria, SUA își retrag sprijinul

Trump avertizează Israelul: Dacă anexează Cisiordania și Samaria, SUA își retrag sprijinul

23 oct. 2025, 23:11, Știri externe
Donald Trump a declarat într-un interviu acordat revistei Time că anexarea regiunilor Cisiordania și Samaria de către Israel nu se va întâmpla! 

Președintele american a avertizat că dacă Israelul o va face, va pierde sprijinul din partea Statelor Unite, potrivit 13TV 

„Mi-am dat cuvântul țărilor arabe. Dacă se întâmplă – Israelul își va pierde tot sprijinul din partea SUA”, a spus Trump.

În interviu, Trump a spus i-a transmis un mesaj premierului israelian Benjamin Netanyahu:

„Bibi, nu poți lupta împotriva lumii. Poți duce câteva bătălii – dar lumea este împotriva ta. Și Israelul este un loc foarte mic în comparație cu lumea”.

Președintele  crede că și „Arabia Saudită va adera la Acordurile Abraham”.

„Nu mai există ameninţarea iraniană”, a mai spus Trump.

Trump a dat asigurări și la conferința de presă pe 23 octombrie, la  State Dining Room, că Israelul nu va anexa Cisiordania.

„Nu-ți face griji în privința Cisiordaniei. Israelul nu va face nimic cu Cisiordania. OK? Israelul face totul bine!”, i-a spus Trump unei reporterițe din presa franceză.

