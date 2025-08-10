Turcia, zguduită de un cutremur terifiant. Seismul a fost resimțit și la Istanbul

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,1 grade, s-a produs duminică în vestul Turciei, la 50 de kilometri de oraşul Balikesir. Seismul a fost resimţit şi în Istanbul, scrie Turkiye Today. Epicentrul a fost înregistrat la 30 de kilometri adâncime.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 43 de kilometri Nord-Est de Akhisar, 43 de kilometri Est de Soma, 48 de kilometri Sud-Est de Balikesir, 81 de kilometri Est de Bergama, 85 de kilometri Nord de Salihli, 90 de kilometri Nord-Est de Turgutlu, 91 de kilometri Sud de Mustafakemalpasa şi 91 de kilometri Nord-Est de Manisa, potrivit INFP.

WATCH: Closer view of the building that collapsed in Balıkesir, Turkey following strong earthquake; no word on casualties. pic.twitter.com/JtQSuLtVJc — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 10, 2025

Ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, a scris pe platforma socială X că echipele de urgenţă ale AFAD (Agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor) au început verificările în jurul Istanbulului şi în provinciile învecinate, dar că până acum nu au fost semnalate victime sau pagube în urma seismului, care a fost resimţit în vestul Turciei, inclusiv în oraşele Istanbul şi Izmir, scrie Agerpres.

„Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 pe scara Richter a avut loc în Sindirgi, Balikesir. Cutremurul a fost resimțit și în Istanbul și provinciile învecinate, iar toate echipele AFAD și instituțiile relevante au început imediat anchetele pe teren. Până în prezent, nu există rapoarte privind condiții nefavorabile. Monitorizăm îndeaproape situația”, a scris el.

Biroul guvernatorului din Istanbul a anunțat că nu s-au înregistrat pagube în urma cutremurului, însă lucrările de scanare continuă pe teren.

În urma cutremurului, Biroul Guvernatorului Istanbulului a emis o declarație în care spunea: „Cutremurul cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc în districtul Sindirgi din Balikesir a fost resimțit și în Istanbul. Până în prezent nu s-au înregistrat efecte adverse.