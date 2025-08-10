Prima pagină » Actualitate » Turcia, zguduită de un cutremur terifiant. Seismul a fost resimțit și la Istanbul

Turcia, zguduită de un cutremur terifiant. Seismul a fost resimțit și la Istanbul

Rene Pârșan
10 aug. 2025, 21:28, Știri externe
Turcia, zguduită de un cutremur terifiant. Seismul a fost resimțit și la Istanbul

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,1 grade, s-a produs duminică în vestul Turciei, la 50 de kilometri de oraşul Balikesir. Seismul a fost resimţit şi în Istanbul, scrie Turkiye Today. Epicentrul a fost înregistrat la 30 de kilometri adâncime.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 43 de kilometri Nord-Est de Akhisar, 43 de kilometri Est de Soma, 48 de kilometri Sud-Est de Balikesir, 81 de kilometri Est de Bergama, 85 de kilometri Nord de Salihli, 90 de kilometri Nord-Est de Turgutlu, 91 de kilometri Sud de Mustafakemalpasa şi 91 de kilometri Nord-Est de Manisa, potrivit INFP.

Ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, a scris pe platforma socială X că echipele de urgenţă ale AFAD (Agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor) au început verificările în jurul Istanbulului şi în provinciile învecinate, dar că până acum nu au fost semnalate victime sau pagube în urma seismului, care a fost resimţit în vestul Turciei, inclusiv în oraşele Istanbul şi Izmir, scrie Agerpres.

„Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 pe scara Richter a avut loc în Sindirgi, Balikesir. Cutremurul a fost resimțit și în Istanbul și provinciile învecinate, iar toate echipele AFAD și instituțiile relevante au început imediat anchetele pe teren. Până în prezent, nu există rapoarte privind condiții nefavorabile. Monitorizăm îndeaproape situația”, a scris el.

Biroul guvernatorului din Istanbul a anunțat că nu s-au înregistrat pagube în urma cutremurului, însă lucrările de scanare continuă pe teren.

În urma cutremurului, Biroul Guvernatorului Istanbulului a emis o declarație în care spunea: „Cutremurul cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc în districtul Sindirgi din Balikesir a fost resimțit și în Istanbul. Până în prezent nu s-au înregistrat efecte adverse.

Citește și

ULTIMA ORĂ Mark Rutte, secretarul general al NATO, REACȚIE despre întâlnirea Putin – Trump: „Va fi o ocazie de a-l testa”
19:32
Mark Rutte, secretarul general al NATO, REACȚIE despre întâlnirea Putin – Trump: „Va fi o ocazie de a-l testa”
VIDEO Nicușor Dan a participat la Festivalul Zemii din Republica Moldova. Maia Sandu: A fost foarte ușor de convins
19:10
Nicușor Dan a participat la Festivalul Zemii din Republica Moldova. Maia Sandu: A fost foarte ușor de convins
REACȚIE Ponta deplânge reacția Bucureștiului la întâlnirea Trump-Putin: Niciodată, în ultima sută de ani, liderii României nu au fost atât de nepregătiți
18:37
Ponta deplânge reacția Bucureștiului la întâlnirea Trump-Putin: Niciodată, în ultima sută de ani, liderii României nu au fost atât de nepregătiți
ANALIZĂ EXCLUSIV Ar putea Europa să accepte CEDĂRI teritoriale în Ucraina? Semnalul transmis de lideri înaintea întâlnirii Trump-Putin
16:16
Ar putea Europa să accepte CEDĂRI teritoriale în Ucraina? Semnalul transmis de lideri înaintea întâlnirii Trump-Putin
ULTIMA ORĂ Istorie, geografie sau interese economice? Pe cine favorizează locul ales pentru summit-ul TRUMP- PUTIN / Alaska, cel mai securizat loc de pe planetă
15:12
Istorie, geografie sau interese economice? Pe cine favorizează locul ales pentru summit-ul TRUMP- PUTIN / Alaska, cel mai securizat loc de pe planetă
ULTIMA ORĂ În timp ce liderii occidentali se puneau de acord asupra BILATERALEI Trump – Putin, Nicu și Maia petreceau la „Festivalul Lupilor”
14:09
În timp ce liderii occidentali se puneau de acord asupra BILATERALEI Trump – Putin, Nicu și Maia petreceau la „Festivalul Lupilor”
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Nicușor Dan și-a dus familia într-o drumeție la Condrița. Istoria controversată a domeniului prezidențial din Republica Moldova
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Producătorii, negocieri intense pentru noua emisiune de la ProTV! Au scos aşii din mânecă şi… Au 'furat' vedetele Antenei 1!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Momentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilor
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce oră să MĂNÂNCI ca să SLĂBEȘTI cu succes? Oamenii de știință au răspunsul!
Capital.ro
Sfârșitul erei Putin. Cine va fi viitorul președinte al Rusiei. Lista favoriților pentru tronul de la Kremlin
Evz.ro
O nouă majorare pentru români din ianuarie 2026
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
FOTO Ce fotografie au postat cei doi bărbați înainte să-și piardă viața în tragedia aviatică de la Arad
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
O nouă specie de reptilă marină antică, descoperită în straturile jurasice din Germania