Prima pagină » Actualitate » Turist american, uimit de România, după 2 luni de călătorie. Ursul este valută forte, nu leul

Turist american, uimit de România, după 2 luni de călătorie. Ursul este valută forte, nu leul

01 oct. 2025, 17:37, Actualitate
Turist american, uimit de România, după 2 luni de călătorie. Ursul este valută forte, nu leul
sursa foto Instagram/Christian Grossi

Un vlogger american, care a petrecut mai bine de două luni călătorind prin România, a împărtășit impresiile sale într-un videoclip, subliniind surprizele plăcute pe care le-a descoperit la fiecare pas.

România m-a surprins în fiecare zi pe parcursul celor două luni petrecute aici”, a declarat acesta, care a lăudat atât oamenii, cât și natura țării noastre.

Potrivit vloggerului Christian Grossi, românii sunt printre cei mai prietenoși față de turiștii străini:

Fără îndoială, România are cea mai prietenoasă atitudine față de cei care explorează țara lor”.

Ospitalitatea, combinată cu peisaje naturale încă neexplorate, pe care le compară cu Elveția, face din țara noastră o destinație atractivă.

Totodată, vloggerul a atras atenția asupra unor aspect pe care turiștii ar trebui să le știe înainte de a veni în România.

El a vorbit despre urși, în timpul drumețiilor, spunând că România are cea mai mare populație de urși din Europa, prin urmare trebuie luate măsuri de precauție când se explorează pădurile și zonele montane. A spus că moneda locală este leul, astfel că turiștii trebuie să fie pregătiți să facă schimburi valutare pentru tranzacțiile cotidiene.

Vloggerul american recomandă deci România turiștilor, pe care o consideră o țară foarte frumoasă și sigură pentru călătorii.

Autorul recomandă:

ți bani a dat un turist pe un „cannolo” în VENEȚIA, o gustare dulce de origine siciliană pe care nu prea o găsești în cofetăriile din București

Citește și

ACTUALITATE Emisiunea Marius Tucă Show cu Ion Cristoiu și Călin Georgescu invitat, cifre uriașe de audiență
18:21
Emisiunea Marius Tucă Show cu Ion Cristoiu și Călin Georgescu invitat, cifre uriașe de audiență
ACTUALITATE Cel mai influent think-tank din Rusia: Elitele OCCIDENTALE generează pandemii ale fricii / Au creat teroarea perfectă
18:14
Cel mai influent think-tank din Rusia: Elitele OCCIDENTALE generează pandemii ale fricii / Au creat teroarea perfectă
ACTUALITATE Ciocu’ mic la GHIȘEU! Românii care ridică tonul la angajații statului riscă amenzi uriașe de la…angajații statului
18:08
Ciocu’ mic la GHIȘEU! Românii care ridică tonul la angajații statului riscă amenzi uriașe de la…angajații statului
O șoferiță în vârstă de 82 de ani a fost prinsă BĂUTĂ la volan, pe o stradă din Pitești. Ce sancțiuni a primit pensionara
17:45
O șoferiță în vârstă de 82 de ani a fost prinsă BĂUTĂ la volan, pe o stradă din Pitești. Ce sancțiuni a primit pensionara
ACTUALITATE Alertă aeriană, Fiscul vine și din cer! Proprietățile ilegale sau nedeclarate vor fi VÂNATE cu DRONE
17:39
Alertă aeriană, Fiscul vine și din cer! Proprietățile ilegale sau nedeclarate vor fi VÂNATE cu DRONE
EXTERNE Anchetă a autorităților la New York, după o explozie ce a dus la prăbușirea parțială a unui BLOC de 20 etaje din Bronx
17:34
Anchetă a autorităților la New York, după o explozie ce a dus la prăbușirea parțială a unui BLOC de 20 etaje din Bronx
Mediafax
Explozie puternică la Munchen, Oktoberfest a fost suspendat. Ce anunț au făcut autoritățile
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Cancan.ro
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu asistenta Ioana
Prosport.ro
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
Adevarul
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile"
Mediafax
Cazurile de Covid cresc din cauza variantelor Nimbus și Stratus. Care sunt simptomele la care să fii atent
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
Au apărut noi tulpini ale virusului Covid-19. Care sunt primele simptome
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Evz.ro
O băutură acidulată îți scurteaza viața cu 12 minute. Alimentele care ți-o prelungesc
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Anunț cu țintă clară! Ce a spus Alexandrina i-a lăsat pe toți în tăcere: "Vreau să știe asta". MESAJUL NEAȘTEPTAT către cei cu care a împărțit competiția stârnește reacții. Ce s-a întâmplat în ZIUA DESCALIFICĂRII cu fosta concurentă din Casa Iubirii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
„Marele Val” care traversează Calea Lactee mută stelele din loc, au descoperit astronomii
Ce înseamnă cu adevărat să te iubești pe tine, fără clișee și fără rușine? (P)
18:30
Ce înseamnă cu adevărat să te iubești pe tine, fără clișee și fără rușine? (P)
VIDEO Macron evocă, la summitul UE, o „CONFRUNTARE” cu Rusia /Președintele Franței avertizează că avioanele ruse ar putea fi doborâte
18:24
Macron evocă, la summitul UE, o „CONFRUNTARE” cu Rusia /Președintele Franței avertizează că avioanele ruse ar putea fi doborâte
ENERGIE Grupul celor Șapte, aproape de un acord care ar spori semnificativ SANCȚIUNILE împotriva Rusiei
18:14
Grupul celor Șapte, aproape de un acord care ar spori semnificativ SANCȚIUNILE împotriva Rusiei
ULTIMA ORĂ Anunț important pentru șoferi. Încă 11 stații de încărcare pentru vehicule electrice deschise pe A1 / Locațiile unde sunt amplasate
17:23
Anunț important pentru șoferi. Încă 11 stații de încărcare pentru vehicule electrice deschise pe A1 / Locațiile unde sunt amplasate
JUSTIȚIE Judecătoarea Sorina Marinaș, anchetată disciplinar pentru că a postat motivarea unei „CONDAMNĂRI la MOARTE” în pușcărie
17:10
Judecătoarea Sorina Marinaș, anchetată disciplinar pentru că a postat motivarea unei „CONDAMNĂRI la MOARTE” în pușcărie
EXTERNE Ascensiunea Dragonului de Jad. Cum a ajuns CHINA cea mai mare economie a lumii, după ce a fost în genunchi după Al Doilea Război Mondial
17:06
Ascensiunea Dragonului de Jad. Cum a ajuns CHINA cea mai mare economie a lumii, după ce a fost în genunchi după Al Doilea Război Mondial