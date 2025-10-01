Turist american, uimit de România, după 2 luni de călătorie. Ursul este valută forte, nu leul

Un vlogger american, care a petrecut mai bine de două luni călătorind prin România, a împărtășit impresiile sale într-un videoclip, subliniind surprizele plăcute pe care le-a descoperit la fiecare pas.

„România m-a surprins în fiecare zi pe parcursul celor două luni petrecute aici”, a declarat acesta, care a lăudat atât oamenii, cât și natura țării noastre.

Potrivit vloggerului Christian Grossi, românii sunt printre cei mai prietenoși față de turiștii străini:

„Fără îndoială, România are cea mai prietenoasă atitudine față de cei care explorează țara lor”.

Ospitalitatea, combinată cu peisaje naturale încă neexplorate, pe care le compară cu Elveția, face din țara noastră o destinație atractivă.

Totodată, vloggerul a atras atenția asupra unor aspect pe care turiștii ar trebui să le știe înainte de a veni în România.

El a vorbit despre urși, în timpul drumețiilor, spunând că România are cea mai mare populație de urși din Europa, prin urmare trebuie luate măsuri de precauție când se explorează pădurile și zonele montane. A spus că moneda locală este leul, astfel că turiștii trebuie să fie pregătiți să facă schimburi valutare pentru tranzacțiile cotidiene.

Vloggerul american recomandă deci România turiștilor, pe care o consideră o țară foarte frumoasă și sigură pentru călătorii.

