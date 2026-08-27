Generalul american în retragere Keith Kellogg, fost emisar special al Statelor Unite pentru Ucraina, a lansat miercuri, în cadrul unui interviu acordat pentru publicația Kyiv Independent, o critică dură la adresa noilor reprezentanți ai administrației Trump pentru pace, Keith Kellogg și Jared Kushner. Kellogg a afirmat că implicarea acestora în negocierile de pace este o greșeală enormă deoarece aceștia nu înțeleg deloc realitățile războiului, dar nici Rusia și capacitățile acesteia.

„Witkoff și Kushner nu pot înțelege războiul, întreaga complexitate a războiului, factorul uman și factorul adversarului. Nu cred că înțeleg foarte bine Rusia și capacitățile ei. Nu sunt instruiți pentru asta. Nu este competența lor principală”, a spus Kellogg. „Cred că implicarea lor în negocieri este o greșeală. Nu pentru că sunt oameni răi […] ci pentru că nu înțeleg”, a continuat generalul american.

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Keith Kellogg a subliniat că Steve Witkoff, un afacerist din domeniul imobiliar, și Kushner, ginerele președintelui american, nu au cunoștințele militare și geopolitice necesare și, prin urmare, cei doi nu pot evalua corect situația de pe teren și dinamica frontului.

Fostul emisar pentru pace al lui Donald Trump din Ucraina, Kellogg, consideră că participarea celor doi la elaborarea unui cadru pentru reluarea discuțiilor de pace este o eroare strategică.

În viziunea lui Kellogg, Vladimir Putin urmărește obiective mult mai mari și vizează inclusiv controlul total al regiunilor Odesa și Zaporojia. Generalul american l-a comparat pe președintele rus cu Adolf Hitler și a amintit de precedentul istoric al Cehoslovaciei pentru a arăta că cedările teritoriale nu vor aduce o pace durabilă.

Keith Kellogg a părăsit funcția de trimis special în Ucraina la sfârșitul anului 2025, pe fondul unor divergențe de opinie majore cu Steve Witkoff, care era promotorul unui plan de pace considerat mult mai dezavantajos pentru Kiev.