Prima pagină » Știri externe » Fostul trimis al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, îi critică pe emisarii pentru pace ai lui Trump: „Nu pot înțelege războiul și nici Rusia”

Fostul trimis al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, îi critică pe emisarii pentru pace ai lui Trump: „Nu pot înțelege războiul și nici Rusia”

Fostul trimis al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, îi critică pe emisarii pentru pace ai lui Trump: „Nu pot înțelege războiul și nici Rusia”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Generalul american în retragere Keith Kellogg, fost emisar special al Statelor Unite pentru Ucraina, a lansat miercuri, în cadrul unui interviu acordat pentru publicația Kyiv Independent, o critică dură la adresa noilor reprezentanți ai administrației Trump pentru pace, Keith Kellogg și Jared Kushner. Kellogg a afirmat că implicarea acestora în negocierile de pace este o greșeală enormă deoarece aceștia nu înțeleg deloc realitățile războiului, dar nici Rusia și capacitățile acesteia.

Jared Kushner și Steve Witkoff

„Witkoff și Kushner nu pot înțelege războiul, întreaga complexitate a războiului, factorul uman și factorul adversarului. Nu cred că înțeleg foarte bine Rusia și capacitățile ei. Nu sunt instruiți pentru asta. Nu este competența lor principală”, a spus Kellogg.

„Cred că implicarea lor în negocieri este o greșeală. Nu pentru că sunt oameni răi […] ci pentru că nu înțeleg”, a continuat generalul american.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Keith Kellogg a subliniat că Steve Witkoff, un afacerist din domeniul imobiliar, și Kushner, ginerele președintelui american, nu au cunoștințele militare și geopolitice necesare și, prin urmare, cei doi nu pot evalua corect situația de pe teren și dinamica frontului.

Fostul emisar pentru pace al lui Donald Trump din Ucraina, Kellogg, consideră că participarea celor doi la elaborarea unui cadru pentru reluarea discuțiilor de pace este o eroare strategică.

Volodimir Zelenski și Keith Kellogg

În viziunea lui Kellogg, Vladimir Putin urmărește obiective mult mai mari și vizează inclusiv controlul total al regiunilor Odesa și Zaporojia. Generalul american l-a comparat pe președintele rus cu Adolf Hitler și a amintit de precedentul istoric al Cehoslovaciei pentru a arăta că cedările teritoriale nu vor aduce o pace durabilă.

Keith Kellogg a părăsit funcția de trimis special în Ucraina la sfârșitul anului 2025, pe fondul unor divergențe de opinie majore cu Steve Witkoff, care era promotorul unui plan de pace considerat mult mai dezavantajos pentru Kiev.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Trei români, prinși de carabinieri în timp ce organizau „jocul celor trei clopoțele”. Cum îi păcăleau pe turiști
18:47
Trei români, prinși de carabinieri în timp ce organizau „jocul celor trei clopoțele”. Cum îi păcăleau pe turiști
CONTROVERSĂ Rusia amenință Marea Britanie cu lovituri asupra obiectivelor sale militare. Care sunt nemulțumirile Moscovei
18:30
Rusia amenință Marea Britanie cu lovituri asupra obiectivelor sale militare. Care sunt nemulțumirile Moscovei
ENERGIE Britanicii își pot pune panouri solare pe balcon. Cât costă noul sistem și cât pot economisi la factura de energie
18:08
Britanicii își pot pune panouri solare pe balcon. Cât costă noul sistem și cât pot economisi la factura de energie
FLASH NEWS Premieră medicală. Primul pacient din lume operat pe creier cu ajutorul inteligenței artificiale, în timp real
17:44
Premieră medicală. Primul pacient din lume operat pe creier cu ajutorul inteligenței artificiale, în timp real
FLASH NEWS Directorul CIA, șeful Statului Major Întrunit și secretarul Apărării, în vizită la Donald Trump pentru a discuta concluziile vizitei de la Moscova
17:09
Directorul CIA, șeful Statului Major Întrunit și secretarul Apărării, în vizită la Donald Trump pentru a discuta concluziile vizitei de la Moscova
TENSIUNI Franța trebuie să se pregătească pentru atacurile hibride ale Rusiei. Ce spun șefii serviciilor de informații de la Paris
16:51
Franța trebuie să se pregătească pentru atacurile hibride ale Rusiei. Ce spun șefii serviciilor de informații de la Paris
Mediafax
Germania blochează extrădarea unui român condamnat pentru jaf. Judecătorii invocă situația din închisorile din România
Digi24
Un copil de șase ani din Botoșani a intrat în comă după ce sora lui i-a pus un plasture pe o rană
Cancan.ro
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Adevarul
România face eforturi pentru a păstra trupele SUA. Ce ar însemna o retragere americană de pe flancul estic
Mediafax
Viața într-un oraș de 15 minute: Aplicația MyCosmopolis și stilul de viață premium
Click
Scandal între amici din cauza bacșișului lăsat la terasă. „Atât valorează prietenia voastră, 5 lei”
Digi24
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Cancan.ro
Victoria, fiica EX-deputatului Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum 🥲 IMAGINILE DURERII!
Ce se întâmplă doctore
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii vor să „pensioneze” Defender cu un SUV interesant. Modelul vine în România toamna asta
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Cine controlează, de fapt, un cântec: o scurtă istorie a drepturilor muzicale
NEWS ALERT Avertismentul lui Ilie Bolojan pentru autoritățile locale. Ce se va întâmpla în câteva zile cu proiectele nefinalizate din PNRR
18:45
Avertismentul lui Ilie Bolojan pentru autoritățile locale. Ce se va întâmpla în câteva zile cu proiectele nefinalizate din PNRR
FLASH NEWS Volodimir Zelenski a ajuns la Chișinău. Liderul de la Kiev participă la o reuniune trilaterală cu Maia Sandu și Nicușor Dan
18:39
Volodimir Zelenski a ajuns la Chișinău. Liderul de la Kiev participă la o reuniune trilaterală cu Maia Sandu și Nicușor Dan
INFRASTRUCTURĂ Circulația pe Autostrada Moldovei, de la Adjud până la Bacău, se deschide pe 31 august. Anunțul lui Cristian Pistol
18:13
Circulația pe Autostrada Moldovei, de la Adjud până la Bacău, se deschide pe 31 august. Anunțul lui Cristian Pistol
TRAGEDIE Un bărbat de 68 de ani a murit înecat, la Eforie Nord, după ce a ignorat steagul roșu. Salvamarii îl scoseseră din apă de trei ori în cursul zilei
18:09
Un bărbat de 68 de ani a murit înecat, la Eforie Nord, după ce a ignorat steagul roșu. Salvamarii îl scoseseră din apă de trei ori în cursul zilei
APĂRARE România construiește cea mai mare bază NATO din Europa. Va fi cât un mic oraș și va putea găzdui 20.000 de militari
17:41
România construiește cea mai mare bază NATO din Europa. Va fi cât un mic oraș și va putea găzdui 20.000 de militari
FLASH NEWS Fostul șef-adjunct al Parchetelor Militare, din anii ’90: Eu nu-mi amintesc de numele ăsta, Pahonțu. CNSAS a primit noi documente, după apariția în presă a informațiilor despre șeful SPP
17:41
Fostul șef-adjunct al Parchetelor Militare, din anii ’90: Eu nu-mi amintesc de numele ăsta, Pahonțu. CNSAS a primit noi documente, după apariția în presă a informațiilor despre șeful SPP

Cele mai noi

Trimite acest link pe