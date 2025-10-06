Prima pagină » Actualitate » Situație desprinsă din filme în Italia. Doi soți care au mers să divorțeze au descoperit că nu au fost niciodată căsătoriți. Ce s-a întâmplat, de fapt

Situație desprinsă din filme în Italia. Doi soți care au mers să divorțeze au descoperit că nu au fost niciodată căsătoriți. Ce s-a întâmplat, de fapt

06 oct. 2025, 14:53, Actualitate
Situație desprinsă din filme în Italia. Doi soți care au mers să divorțeze au descoperit că nu au fost niciodată căsătoriți. Ce s-a întâmplat, de fapt

Un preot din Sicilia, Italia, a uitat să înregistreze căsătoria Loredanei și a lui Giuseppe, în 2009. La un an distanță, cuplul, ajuns în prag de divorț, a avut parte de o situație bizară, în instanță. Au descoperit că, de fapt, statul italian nu îi considera „soț” și „soție”. După ce femeia l-a dat în judecată pe fostul soț, cu un proces care a durat 15 ani, instanța a venit cu un răspuns.

În anul 2009, la Messina, în Sicilia, Italia, Loredana și Giuseppe aveau să pășească încrezători în fața preotului, pentru a-și pune pirostriile. Atunci, însă, preotul italian a uitat să înregistreze căsătoria celor doi, aspect care a generat o situație neprevăzută, un an mai târziu.

Proces de 15 ani

La un an de la căsătorie, cuplul a decis să divorțeze. Atunci, însă, cei doi foști parteneri au descoperit că statul italian nu îi considera „soț” și „soție”, având în vedere că documentele nu fuseseră niciodată înregistrate. La un an distanță de la ceremonie, fostul partener a refuzat să semneze actul de căsătorie tardivă, iar femeia a decis să îl acționeze în instanță, cu scopul de a recupera sumele investite atunci, inclusiv banii pentru luna de miere și mobila din casă. În urma acestui fapt, cei doi au luat parte de la un proces care s-a întins pe 15 ani.

Deși a avut loc această situație, legea le permitea celor doi foști parteneri să se înregistreze ca „soț” și „soție”, târziu, cu o simplă semnătură. Dar din partea bărbatului a fost un refuz categoric.

Femeia a demarat acțiunea către instanță și a cerut ca toate persoanele implicate să fie răspunzătoare solidar pentru daunele financiare și nefinanciare. La 15 ani distanță, instanța a respins cererile femeii. Motivul l-a expus direct instanța, menționând că „întreaga conduită a lui Giuseppe nu părea să constituie un comportament ilegal care să genereze răspundere”.

A plecat din casa fostului partener, fără mobilă

De asemenea, tot referitor la fostul său soț, instanța a menționat că bărbatul nu avea vreo „obligație legală”, ci „dacă e să existe una, doar una morală, de a consimți la înregistrarea târzie”. Documentele instanței au arătat că foștii „soți” nu aveau copii. Însă, amândoi au locuit în casa bărbatului, iar femeia mobilase casa cu ajutorul banilor primiți printr-un împrumut bancar. Când a părăsit căminul conjugal, a lăsat și mobila.

Cazul a fost închis

Curtea Supremă a respins apelul femeii și a închis cazul. Fostul ei partener, în cei 15 ani, nu s-a prezentat în fața instanței.

Preotul paroh, în vârstă de 86 de ani, își amintește că documentele pe care trebuia să le înregistreze, atunci, „fuseseră îngrămădite, împreună cu alte lucruri”, arată Corriere della Sera.

Autorul recomandă:

Un preot italian a primit un CADOU neobișnuit în timpul slujbei de duminică. Ce semnificație are darul

Botez cu SCANDAL. Gestul care l-a înfuriat pe preot. Tatăl copilului: „Calm, părinte!”

Copiii pot fi împărtășiți, după ce au mâncat micul-dejun? O ieșeancă susține că cei doi copii ai săi ar fi fost refuzați de preot

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Mediafax
Școlile, grădinițele și creșele dintr-un județ se închid din cauza codului roșu de ploi
Digi24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Ana Birchall, acuzată că s-ar fi oferit să devină agent CIA în schimbul unei funcții importante în România. Reacția fostului consilier prezidențial: „O minciună”
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
Click
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 28 de ani de căsnicie
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Ionuț a murit la doar 21 de ani după ce a petrecut alături de alți 3 prieteni, în club. Băuți, tinerii au pierdut controlul mașinii care s-a lovit violent de altă mașină
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Bodi și-a părăsit iubita pentru fosta. Telenovela continuă
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
7 secrete ale emiratului Ras Al Khaimah pe care doar localnicii le cunosc