Situație desprinsă din filme în Italia. Doi soți care au mers să divorțeze au descoperit că nu au fost niciodată căsătoriți. Ce s-a întâmplat, de fapt

Un preot din Sicilia, Italia, a uitat să înregistreze căsătoria Loredanei și a lui Giuseppe, în 2009. La un an distanță, cuplul, ajuns în prag de divorț, a avut parte de o situație bizară, în instanță. Au descoperit că, de fapt, statul italian nu îi considera „soț” și „soție”. După ce femeia l-a dat în judecată pe fostul soț, cu un proces care a durat 15 ani, instanța a venit cu un răspuns.

În anul 2009, la Messina, în Sicilia, Italia, Loredana și Giuseppe aveau să pășească încrezători în fața preotului, pentru a-și pune pirostriile. Atunci, însă, preotul italian a uitat să înregistreze căsătoria celor doi, aspect care a generat o situație neprevăzută, un an mai târziu.

Proces de 15 ani

La un an de la căsătorie, cuplul a decis să divorțeze. Atunci, însă, cei doi foști parteneri au descoperit că statul italian nu îi considera „soț” și „soție”, având în vedere că documentele nu fuseseră niciodată înregistrate. La un an distanță de la ceremonie, fostul partener a refuzat să semneze actul de căsătorie tardivă, iar femeia a decis să îl acționeze în instanță, cu scopul de a recupera sumele investite atunci, inclusiv banii pentru luna de miere și mobila din casă. În urma acestui fapt, cei doi au luat parte de la un proces care s-a întins pe 15 ani.

Deși a avut loc această situație, legea le permitea celor doi foști parteneri să se înregistreze ca „soț” și „soție”, târziu, cu o simplă semnătură. Dar din partea bărbatului a fost un refuz categoric.

Femeia a demarat acțiunea către instanță și a cerut ca toate persoanele implicate să fie răspunzătoare solidar pentru daunele financiare și nefinanciare. La 15 ani distanță, instanța a respins cererile femeii. Motivul l-a expus direct instanța, menționând că „întreaga conduită a lui Giuseppe nu părea să constituie un comportament ilegal care să genereze răspundere”.

A plecat din casa fostului partener, fără mobilă

De asemenea, tot referitor la fostul său soț, instanța a menționat că bărbatul nu avea vreo „obligație legală”, ci „dacă e să existe una, doar una morală, de a consimți la înregistrarea târzie”. Documentele instanței au arătat că foștii „soți” nu aveau copii. Însă, amândoi au locuit în casa bărbatului, iar femeia mobilase casa cu ajutorul banilor primiți printr-un împrumut bancar. Când a părăsit căminul conjugal, a lăsat și mobila.

Cazul a fost închis

Curtea Supremă a respins apelul femeii și a închis cazul. Fostul ei partener, în cei 15 ani, nu s-a prezentat în fața instanței.

Preotul paroh, în vârstă de 86 de ani, își amintește că documentele pe care trebuia să le înregistreze, atunci, „fuseseră îngrămădite, împreună cu alte lucruri”, arată Corriere della Sera.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ