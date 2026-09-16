Opoziția de centru-stânga din Suedia a câștigat alegerile în fața blocului guvernamental de dreapta la o diferență foarte mică, a anunțat miercuri postul public de televiziune SVT, după ce au fost numărate 99% din voturile alegerilor parlamentare de duminică, transmite Reuters.

Potrivit informațiilor centralizate la ora 16:47 GMT, doar 26.169 de voturi separau cele două blocuri, cu mai puțin de 1% din circumscripții rămase de numărat. Prin urmare, lidera opoziției din partea social-democraților, Magdalena Andersson, va câștiga 175 de locuri în Riksdag din cele 349 disponibile, ceea ce semnalează o schimbare de guvern.

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„Probabilitatea unei răsturnări de situație în această etapă este atât de mică încât putem afirma cu încredere că opoziția va obține cele mai multe locuri în Parlament”, a anunțat postul de televiziune SVT.

Blocul guvernamental de dreapta al prim-ministrului Ulf Kristersson, care include membrii de extremă dreapta, era pe cale să obțină 174 de locuri în Parlament, conform datelor autorităților electorale din Suedia.

Blocul politic de centru-stânga, condus de Magdalena Andersson, lidera Partidului Social-Democrat și fost premier, este format din social-democrați, Partidul Stângii, Partidul Verde și Partidul de Centru, o formațiune liberală care a refuzat colaborarea cu extrema dreaptă din cealaltă tabără. De cealaltă parte, blocul de dreapta, condus de prim-ministrul conservator Ulf Kristersson, este format din partidele tradiționale de centru-dreapta, dar s-a bazat puternic în parlament pe sprijinul Democraților Suedezi (SD), un partid populist extremist cu rădăcini istorice neo-naziste.

Pentru mulți analiști politici, aceste alegeri au fost văzute ca un referendum privind influența extremei drepte în politica din Suedia. Victoria la limită a stângii copleșește, cel puțin temporar, virajul țării către politici mult mai dure de imigrație și securitate propuse de conservatori.

În campania electorală, dezbaterile au fost dominate de problemele legate de criminalitatea organizată, de imigrație, starea sistemului de sănătate și economie, în special promisiunile partidelor legate de finanțele personale ale cetățenilor.

Formarea noului guvern de către Magdalena Andersson va fi extrem de dificilă deoarece partidele din blocul său politic au viziuni economice profund diferite. Spre exemplu, Partidul de Centru a exclus categoric o coaliție oficială cu Partidul Stângii (foștii comuniști), ceea ce înseamnă că Andersson va fi nevoită, cel mai probabil, să conducă un guvern minoritar fragil, dependent de compromisuri constante pentru fiecare lege propusă.