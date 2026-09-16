Prima pagină » Știri externe » Opoziția de centru-stânga din Suedia, condusă de Magdalena Andersson, a câștigat alegerile la o diferență de un singur mandat

Opoziția de centru-stânga din Suedia, condusă de Magdalena Andersson, a câștigat alegerile la o diferență de un singur mandat

Opoziția de centru-stânga din Suedia, condusă de Magdalena Andersson, a câștigat alegerile la o diferență de un singur mandat
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Opoziția de centru-stânga din Suedia a câștigat alegerile în fața blocului guvernamental de dreapta la o diferență foarte mică, a anunțat miercuri postul public de televiziune SVT, după ce au fost numărate 99% din voturile alegerilor parlamentare de duminică, transmite Reuters.

Potrivit informațiilor centralizate la ora 16:47 GMT, doar 26.169 de voturi separau cele două blocuri, cu mai puțin de 1% din circumscripții rămase de numărat. Prin urmare, lidera opoziției din partea social-democraților, Magdalena Andersson, va câștiga 175 de locuri în Riksdag din cele 349 disponibile, ceea ce semnalează o schimbare de guvern.

Sondaj Gândul

Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Probabilitatea unei răsturnări de situație în această etapă este atât de mică încât putem afirma cu încredere că opoziția va obține cele mai multe locuri în Parlament”, a anunțat postul de televiziune SVT.

Blocul guvernamental de dreapta al prim-ministrului Ulf Kristersson, care include membrii de extremă dreapta, era pe cale să obțină 174 de locuri în Parlament, conform datelor autorităților electorale din Suedia.

Ulf Kristersson

Blocul politic de centru-stânga, condus de Magdalena Andersson, lidera Partidului Social-Democrat și fost premier, este format din social-democrați, Partidul Stângii, Partidul Verde și Partidul de Centru, o formațiune liberală care a refuzat colaborarea cu extrema dreaptă din cealaltă tabără. De cealaltă parte, blocul de dreapta, condus de prim-ministrul conservator Ulf Kristersson, este format din partidele tradiționale de centru-dreapta, dar s-a bazat puternic în parlament pe sprijinul Democraților Suedezi (SD), un partid populist extremist cu rădăcini istorice neo-naziste.

Magdalena Andersson

Pentru mulți analiști politici, aceste alegeri au fost văzute ca un referendum privind influența extremei drepte în politica din Suedia. Victoria la limită a stângii copleșește, cel puțin temporar, virajul țării către politici mult mai dure de imigrație și securitate propuse de conservatori.

În campania electorală, dezbaterile au fost dominate de problemele legate de criminalitatea organizată, de imigrație, starea sistemului de sănătate și economie, în special promisiunile partidelor legate de finanțele personale ale cetățenilor.

Formarea noului guvern de către Magdalena Andersson va fi extrem de dificilă deoarece partidele din blocul său politic au viziuni economice profund diferite. Spre exemplu, Partidul de Centru a exclus categoric o coaliție oficială cu Partidul Stângii (foștii comuniști), ceea ce înseamnă că Andersson va fi nevoită, cel mai probabil, să conducă un guvern minoritar fragil, dependent de compromisuri constante pentru fiecare lege propusă.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Peștele cu buze roșii și „picioare” care arată ca și cum ar fi desprins dintr-un desen animat. În ce zone poate fi întâlnit
21:39
Peștele cu buze roșii și „picioare” care arată ca și cum ar fi desprins dintr-un desen animat. În ce zone poate fi întâlnit
CONTROVERSĂ Guvernele europene, luate prin surprindere de propunerea Ursulei von der Leyen de asociere a Canadei la UE. Care sunt nemulțumirile țărilor membre
20:13
Guvernele europene, luate prin surprindere de propunerea Ursulei von der Leyen de asociere a Canadei la UE. Care sunt nemulțumirile țărilor membre
CONTROVERSĂ Autoritățile din Ucraina au desființat clasa I cu predare în limba română din Orlivka. Părinții, amenințați să-și schimbe opțiunea. Reacția MAE
20:11
Autoritățile din Ucraina au desființat clasa I cu predare în limba română din Orlivka. Părinții, amenințați să-și schimbe opțiunea. Reacția MAE
SCANDAL Moscova acuză Chişinăul că împiedică rușii din Transnistria să voteze la alegerile pentru Duma de Stat
20:00
Moscova acuză Chişinăul că împiedică rușii din Transnistria să voteze la alegerile pentru Duma de Stat
FLASH NEWS Scandal în Franța. Fosta ministră a Culturii, judecată pentru acuzații de corupție
19:56
Scandal în Franța. Fosta ministră a Culturii, judecată pentru acuzații de corupție
RĂZBOI Ucraina continuă să lovească infrastructura energetică a Rusiei. Două rafinării de pe Volga, scoase din producție
19:05
Ucraina continuă să lovească infrastructura energetică a Rusiei. Două rafinării de pe Volga, scoase din producție
Mediafax
Romgaz intră direct în casele românilor. Noul pas făcut de gigantul de stat
Digi24
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
Prosport.ro
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Adevarul
„Apocalipsa britanică”, explicată de un politolog român de la Londra: „Sunt zone de o sărăcie lucie”
Mediafax
Clasă în limba română, închisă după doar patru zile. Ce va face Guvernul
Click
Ce mănâncă Gina Pistol într-o zi? „Vreau să îmbătrânesc frumos și sănătos”. Cât a ajuns să cântărească soția lui Smiley?
Digi24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Cancan.ro
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar
Ce se întâmplă doctore
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au reușit teleportarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Acum 4.000 de ani, oamenii au târât pietre uriașe pe distanțe de zeci de kilometri pentru a crea un monument
Mediafax Italia
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
EXCLUSIV Senatorul PSD Radu Oprea susține că interdicțiile de deplasări ale demnitarilor, impuse de guvern, au adâncit criza oierilor. „Am pierdut și un contract important”
21:37
Senatorul PSD Radu Oprea susține că interdicțiile de deplasări ale demnitarilor, impuse de guvern, au adâncit criza oierilor. „Am pierdut și un contract important”
INEDIT Adevărul despre Tyrannosaurus rex. Ce arată noile studii despre „Regele dinozaurilor”
21:28
Adevărul despre Tyrannosaurus rex. Ce arată noile studii despre „Regele dinozaurilor”
FLASH NEWS Băsescu, înaintea consultărilor de la Cotroceni: pe cine vede premier și de ce consideră că este „cea mai sigură soluție”
21:23
Băsescu, înaintea consultărilor de la Cotroceni: pe cine vede premier și de ce consideră că este „cea mai sigură soluție”
NEWS ALERT Video. Cei 5 scandalagii din Piața Victoriei, reținuți de procurorii bucureșteni, au fost aduși la instanță
21:04
Video. Cei 5 scandalagii din Piața Victoriei, reținuți de procurorii bucureșteni, au fost aduși la instanță
AGRICULTURĂ Pepenii de Dăbuleni, preferați și toamna. Cum încearcă agricultorii să-și scoată investițiile pe ultima sută de metri
19:59
Pepenii de Dăbuleni, preferați și toamna. Cum încearcă agricultorii să-și scoată investițiile pe ultima sută de metri
EXCLUSIV Ciucu anunță ce se întâmplă la Timișoara după ce Fritz își termină mandatul: E un test pentru o posibilă alianță electorală PNL – USR
19:20
Ciucu anunță ce se întâmplă la Timișoara după ce Fritz își termină mandatul: E un test pentru o posibilă alianță electorală PNL – USR

Cele mai noi

Trimite acest link pe