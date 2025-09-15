Ucigașul lui Charlie Kirk REFUZĂ să colaboreze cu autoritățile. Care ar fi motivele crimei ce alimentează temerile de violență politică în SUA

Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat că l-a împușcat mortal pe activistul conservator Charlie Kirk, merge pe „cartea tăcerii”. Până acum a decis nu ofere nicio explicație anchetatorilor cu privire la motivul faptei sale, care riscă tot mai mult să alimenteze temerile privind escaladarea violenței politice în Statele Unite.

Asasinarea lui Charlie Kirk, lider conservator și aliat apropiat al fostului președinte Donald Trump, continuă să ridice semne de întrebare. Suspectul, Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani, refuză să colaboreze cu anchetatorii și nu a explicat de ce a deschis focul în timpul unui eveniment organizat la Universitatea Utah Valley.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat la ABC News că Robinson va fi pus oficial sub acuzare marți.

„El nu cooperează, dar toate persoanele din jurul său cooperează și cred că acest lucru este foarte important”, a spus Cox.

Atacul s-a produs miercuri la prânz, când Robinson a tras de pe acoperișul unei clădiri asupra lui Kirk, nimerindu-l în gât. Glonțul a fost fatal, în fața a aproximativ 3.000 de persoane prezente la eveniment, potrivit BBC.

Cartușe inscripționate cu mesaje bizare

Anchetatorii au descoperit că patru dintre cartușe aveau inscripționate mesaje cu tentă politică și ironică. Unul dintre ele purta textul „Hei, fascistule! ÎNCASEAZĂ ASTA!”, alături de simboluri din jocuri video, iar altul „Dacă citești asta, ești GAY Lmao”.

Retorica lui Kirk, adesea critică la adresa comunității LGBT și a imigranților, a atras susținerea conservatorilor, dar și numeroase critici din partea liberalilor.

Pistele anchetei

Autoritățile investighează dacă relația lui Robinson cu colegul său de cameră, descris ca fiind „în tranziție către a fi femeie”, are legătură cu motivația crimei.

Guvernatorul Cox a precizat că anchetatorii încearcă să pună cap la cap toate indiciile.

„Este ușor să tragem concluzii, dar avem nevoie de toate probele criminalistice”.

Robinson a fost reținut după o căutare de 33 de ore, la locuința părinților săi, la circa 420 km de Orem, locul crimei.

Asasinatul a amplificat temerile privind escaladarea violenței politice în SUA. Lideri republicani, inclusiv Donald Trump, au acuzat stânga că alimentează ura împotriva conservatorilor, în timp ce democrații au condamnat la rândul lor radicalizarea discursului public.

„Trebuie să reducem retorica”, a spus Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților, la Fox News.

El a avertizat că prezentarea adversarilor politici drept „dușmani ai democrației” poate încuraja indivizi instabili să recurgă la violență.

Guvernatorul Cox a atras atenția asupra rolului rețelelor sociale, pe care le consideră „un factor direct în majoritatea tentativelor și asasinatelor politice din ultimii ani”.

Continuarea moștenirii lui Kirk

Charlie Kirk, cofondator al organizației conservatoare Turning Point USA, era văzut ca o voce influentă a tinerei generații republicane. Soția sa a anunțat că activitatea grupului va continua.

Un eveniment comemorativ este programat pe 21 septembrie, la Glendale, Arizona.