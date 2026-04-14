Ucrainenii lansează o rută feroviară spre litoralul bulgar, care va trece prin București

Vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba a anunțat traseul viitorului tren internațional de pasageri care ar urma să tranziteze România, precizând că obiectivul este lansarea acestei legături la începutul lunii iunie, informează Club Feroviar.

Partea ucraineană a dezvăluit și primele detalii despre traseu, timpul estimat de parcurs și logica operațională a proiectului. Conform declarațiilor lui Kuleba, după discuțiile cu partenerii, au fost încheiate deja acorduri preliminare privind traseul și orarul de circulație, pentru ca legătura să fie cât mai convenabilă pentru pasagerii ucraineni.

Pe unde va merge trenul Ucraina – România – Bulgaria

Ruta propusă ar urma să fie: Kiev – Liov – Cernăuți – Suceava – București – Varna. Dacă va fi implementată, această linie ar crea o nouă axă feroviară internațională între Ucraina, România și Bulgaria, oferind acces direct la litoralul bulgăresc al Mării Negre. Durata estimată a călătoriei este de până la 30 de ore, un timp comparabil cu transportul cu autobuzul, dar „mult mai confortabil și predictibil”, a precizat Kuleba, adăugând că timpul final va fi stabilit după efectuarea unei probe.

Oficialul a subliniat că proiectul este important atât pentru dezvoltarea legăturilor cu statele membre ale Uniunii Europene, cât și pentru nevoile călătorilor, inclusiv pentru grupurile de copii care călătoresc vara în vacanță.

Potrivit vicepremierului, România și Bulgaria au agreat preliminar posibilitatea ca ruta să fie inclusă într-un mecanism de tip PSO (obligație de serviciu public), ceea ce ar putea reduce costul biletelor pentru pasageri. Negocierile continuă, următorul pas fiind finalizarea deciziei tarifare și lansarea unui tren de test în colaborare cu partenerii.

Kuleba a mai precizat că traseul a fost configurat astfel încât să se evite staționările inutile, ceea ce permite menținerea unui preț accesibil al biletelor și conservarea vagoanelor pentru alte rute.

Legătura feroviară dintre cele două capitale va trece prin Kiev, Vinița, Jmerinka, Mohîliv-Podilskîi, Velcineț, Ungheni și Iași, având ca destinație finală Gara de Nord din București.

AUTORUL RECOMANDĂ